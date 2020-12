Le pagelle del Bologna - Barrow illude e manca il colpo del k.o.. Palacio esemplare

vedi letture

Da Costa 6 - Brividi quando imposta coi piedi, non ha responsabilità sulle reti di Nzola.

De Silvestri 6 - Gyasi è ispirato e crea grossi problemi dalle sue parti. Nella ripresa cresce e si fa vedere di più anche in avanti.

Danilo 5,5 - Qualche difficoltà nel contenere Nzola, la cui fisicità viene sfruttata dai compagni di squadra per guadagnare metri preziosi. Sorpreso su entrambe le reti degli spezzini.

Paz 5 - Gyasi gli va via alle spalle, Nzola segna indisturbato due volte. Non dà sicurezza al reparto arretrato, troppe sbavature.

Tomiyasu 5 - Un po' spaesato sulla sinistra, spesso in ritardo nelle chiusure sugli avversari. Nel primo tempo sfiora la rete, ma tiene in gioco tutti sul gol di Nzola. Soffre Agudelo nella ripresa.

Dominguez 6 - A lui Mihajlovic chiede lucidità e geometrie, ma le idee non sono tante, anche se ha il merito di segnare il gol che riapre la sfida. (Dall'81' Baldursson s.v.).

Medel 5,5 - Maggiore giganteggia a centrocampo, il cileno non riesce quasi mai a tenergli testa. (Dall'81' Poli s.v.).

Palacio 6 - Prova a trascinare la squadra con la solita esperienza, ma spesso non basta. Si lascia apprezzare anche per qualche chiusura difensiva. (Dall'84' Rabbi s.v.).

Soriano 5 - Non sfrutta un paio di situazioni interessanti, soprattutto nel finale della prima frazione. Manca la sua qualità nella manovra, poco presente.

Vignato 5,5 - Mihajlovic lo schiera in una posizione che preferisce di più. Al di là di una conclusione dopo pochi minuti, si vede pochissimo. (Dal 55' Svanberg 6 - Dà un po' di vivacità alla fase offensiva, mettendo in difficoltà la difesa di casa con qualche movimento interessante).

Barrow 6 - Ha la palla per il pareggio poco dopo la rete di Nzola, ma calcia clamorosamente a lato dopo aver superato Provedel. Segna la rete del 2-2 al 91', poi sbaglia dal dischetto, ancora una volta contro lo Spezia nei minuti di recupero. Poteva essere una serata trionfale.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic 6 - Ottiene il massimo con le risorse a disposizione. Il Bologna deve rinunciare a tanti elementi ma non molla e nella ripresa trova la forza per rimontare. Sembrava impossibile, i felsinei vanno addirittura a un passo dalla vittoria. Come al solito troppi problemi in difesa, altri due gol subiti.