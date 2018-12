Le pagelle del Bologna - Difesa attenta, Palacio lotta fino all'ultimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bologna-Milan 0-0

Skorupski 6 - Pronto quando chiamato in causa, anche se le conclusioni arrivategli non sono state irresistibili

Calabresi 6.5 - Contiene molto bene i due attaccanti e quando può si spinge in avanti.

Danilo 6.5 - Come il compagno di reparto, ma più abbottonato. Prova molto attenta, in controtendenza rispetto a ciò che si è visto in questa stagione.

Helander 6.5 - Francobolla Higuain, prova a mettere il bavaglio a Cutrone. Nel complesso prestazione soddisfacente.

Mattiello 6 - Non soffre un Calhanoglu all'ennesima giornata no. Potrebbe osare di più.

Poli 6.5 - Polmoni e inserimenti, in un Bologna spuntato che punta ancora sull'estro dell'eterno Palacio lo si vede spesso a rimorchio. (Dall'82' Orsolini sv)

Nagy 6 - Ordinato nelle due fasi, un paio di ripiegamenti importanti e buoni fraseggi.

Svanberg 6 - Vince il ballottaggio con Dzemaili e si fa notare con un gran filtrante che quasi manda in rete Palacio. (Dal 61' Dzemaili 6 - Dà più profondità e di fatto è molto attivo nell'offensiva finale, anche se non lucidissimo).

Mbaye 6 - Suso non gli fa girare la testa e tanto basta vedendo lo stato di grazia dell'iberico in questa stagione.

Santander 5.5 - Si vede poco, Zapata vince il confronto col paraguayano. (Dal 90' Destro sv).

Palacio 6.5 - È il più pericoloso davanti e lotta fino all'ultimo. Gli manca un pizzico di lucidità davanti.