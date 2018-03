Le pagelle del Bologna - Palacio commovente, la difesa regge

Risultato finale: Lazio-Bologna 1-1

Mirante 6 - Leiva piazza impeccabilmente il suo piattone, e lui è costretto a raccogliere il pallone dal sacco. Grande attenzione nelle altre circostanze, blinda lo specchio e non commette sbavature.

De Maio 6 - Una leggerezza evitabile: l'irruenza su Immobile che gli costa il giallo. Per il resto è attento e si muove con i tempi giusti, compiendo anche qualche intercetto. Impostare non è cosa per lui. (Dal 59' Mbaye 6 - Pronti via e innesca Donsah, che per poco non raddoppia. Entra subito in partita).

Gonzalez 6 - Al rientro dopo la squalifica, guida con saggezza la linea. Non era semplice dopo il rosso di Ferrara: risposta di personalità. Perde alcuni duelli, ma non si scompone e s'intende a meraviglia con i compagni di reparto.

Helander 5,5 - Domina nel gioco aereo. Protagonista negativo sul pareggio biancoceleste: Lucas Leiva lo mette k.o. con una sterzata non irresistibile. Piccola crescita nel secondo tempo.

Torosidis 6 - La mossa tattica di Donadoni sortisce gli effetti desiderati. Rimpiazza Di Francesco per tappare più buchi sulla destra, riuscendoci con discreta efficacia. Abbandona il campo a tredici dal termine. (Dal 77' Romagnoli s.v.).

Dzemaili 5,5 - Ha origine dalla sua fucilata di destro il tap-in vincente di Verdi. Peccato, perché alla lunga si perde, imbottigliandosi nel traffico. Qualche scelta discutibile, sbaglia un paio d'appoggi elementari.

Pulgar 5,5 - Sorpreso dal filtrante repentino di Luis Alberto, che innesca Lucas Leiva. Partecipa all'azione di schermo della mediana rossoblu, non prende mai l'iniziativa in palleggio.

Donsah 6,5 - Dinamismo e generosità al servizio della squadra. Macina chilometri, appoggia le due fasi, elettrico palla al piede. Ad un passo dal gol con una torsione di destro, ma Strakosha si oppone.

Masina 6 - Guardingo sul binario di sinistra, legge bene le fasi di gioco e concede poco alle discese di Marusic. Prova a sfondare, anche se fatica a trovare il giusto spunto nei metri finali. (Dall'85' Krejci s.v.).

Verdi 7 - Approfitta della nefandezza di Strakosha per regalare il vantaggio ai suoi. Si slega dalle trame del Bologna in alcune fasi, ma crea scompiglio e nell'extra-time per poco non gela l'Olimpico con uno squillo di mancino.

Palacio 7 - Il Trenza estrae dal cilindro una prova generosa delle sue, dettando legge nel tandem felsineo. Commovente quando si sgancia a dar respiro alla manovra, combina bene con Verdi.