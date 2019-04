Le pagelle del Bologna - Pulgar trascinatore, Soriano sbaglia troppo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Skorupski 6 - Praticamente mai impegnato seriamente, gara quasi da spettatore non pagante.

Mbaye 6 - Troppo ingenuo in alcuni frangenti, soprattutto nel primo tempo. Cresce nella ripresa.

Danilo 6,5 - Il solito leader della difesa, la solita esperienza al servizio della squadra. E dall'altra parte c'era un certo Fabio Quagliarella.(Dall'88' Helander S.V)

Lyanco 6,5 - Sempre sicuro, mai una sbavatura. Insieme a Danilo chiude la saracinesca in difesa.

Krejčí 6 - Schierato da terzino, gioca una buona partita. Bella la galoppata ed il cross nel finale dal quale nasce il terzo gol firmato Orsolini.

Džemaili 6,5 - Ad inizio gara sbaglia qualche pallone di troppo, soprattutto in fase di disimpegno. Trova un gol pazzesco, annullato poi dal VAR. Arrabbiato dopo la decisione arbitrale, cambia marcia e lotta su ogni pallone. (Dal 76' Poli S.V)

Pulgar 7,5 - Il migliore in campo per distacco. Da una sua punizione nasce il primo gol del Bologna, raddoppia sempre su punizione con una splendida conclusione. Il vero e proprio trascinatore del Bologna in questo finale di stagione

Orsolini 6,5 - Senza dubbio il migliore nella prima frazione di gioco. Corsa, giocate e conclusioni che avrebbero forse meritato maggior fortuna. Nel finale, con la complicità di Audero, trova anche la gioia del gol

Soriano 5 - Primo tempo da dimenticare, due errori clamorosi in area di rigore.Per sua fortuna il Bologna riesce a segnare, e vincere, nella ripresa.(Dall'86' Donsah S.V)

Sansone 6 - Non trova il gol, ma partecipa attivamente alla manovra offensiva del Bologna.

Palacio 5,5 - Spesso cerca la giocata personale invece di servire un compagno meglio piazzato.