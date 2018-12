Le pagelle del Bologna - Si salvano Poli e Skorupski. Okwonkwo bocciato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bologna-Lazio 0-2 - 30' Luiz Felipe, 90' Lulic

Skorupski 6.5 - Tiene la vita ai suoi evitando nel primo tempo un passivo peggiore.

Calabresi 6 - Non affonda e prova anche a proporsi in avanti.

Danilo 5.5 - Poco preciso nei lanci, è in concorso di colpa con Mattiello sul gol di Luiz Felipe.

Helander 5.5 - Perde Luiz Felipe in occasione della seconda rete, macchiando una prestazione che era stata dignitosa.

Mattiello 5.5 - Ci prova dalla distanza all'inizio della partita, riesce a vincere diversi contrasti sulla corsia laterale. Ma è in concorso di colpa sul gol di Luiz Felipe. (Dal 62' Orsolini 6 - Prova a dare la scossa a una squadra in difficoltà).

Poli 6.5 - Fra i più attivi della squadra. Ci mette il cuore, recupera palloni e si propone sempre in avanti. (Dall'82' Destro sv).

Nagy 5 - Troppi palloni persi, troppo leggero.

Svanberg 5.5 - Qualche buona giocata a inizio gara, poi sparisce.

Krejci 5 - Non spinge, non incide. E infine lascia libero Lulic per lo 0-2.

Santander 5.5 - Encomiabile per l'impegno e per come vada a prendersi i palloni lontano dalla porta. Ma un centravanti dev'essere pericoloso anche davanti e lui non riesce a impensierire Strakosha.

Okwonkwo 5 - Filippo Inzaghi gli dà la possibilità al posto di Palacio. Spreca tutto quel che c'è da sprecare nel primo tempo e anche nella ripresa non riesce a sfruttare un contropiede nonostante la notevole velocità. (Dal 65' Palacio 6 - Quando prende palla il Bologna dà l'impressione di essere più pericoloso).