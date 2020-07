Le pagelle del Bologna - Skorupski si riscatta. Palacio e Barrow a intermittenza

Skorupski 6,5: Se il Bologna subisce un solo gol è tanto merito suo visto che in almeno 3-4 occasioni risulta decisivo. Il gol di Muriel è imprendibile visto che la palla tocca anche il palo prima di finirgli alle spalle.

Tomiyasu 6: Il giapponese si conferma in forma dopo il gol segnato contro il Milan e soprattutto nel primo tempo tiene d'occhio con attenzione la fascia di competenza lasciando poco spazio anche a Zapata. Anche in fase offensiva si fa trovare sempre pronto in fascia. Sostituito per un problema fisico. (Dal 74' Mbaye S.V.)

Danilo 6: Nel primo tempo fa a spallate con Zapata e spesso esce vincitore. Un primo tempo molto buono contro un secondo tempo di maggiore difficoltà a causa dell'ingresso in campo di Muriel che fa venire il mal di testa a lui e al resto della difesa. La media dei due tempi porta comunque al 6 pieno.

Denswil 5,5: Nell'azione del gol si perde per strada. Peccato perché il resto della partita era stato più che sufficiente.

Krejci 6: Come i compagni cerca di contrastare le folate offensive bergamasche che però sono meno forti del solito. L'azione del gol parte dalla sua parte. (Dal 78' Santander 5: Entra per dare qualcosa in più all'attacco di Mihajlovic ma risulta invisibile).

Medel 6: Lotta come di consueto a centrocampo e in difesa incrociando i tacchetti con i soldatini di Gasperini. Partita solida come di consueto ma senza picchi che ne alzino il voto finale.

Svanberg 6: Gioca con discreta qualità in mezzo al campo e soprattutto nel primo tempo risulta uno dei migliori anche come posizionamento in campo. Nella ripresa sparisce quando sale il ritmo del gioco avversario e Mihajlovic lo cambia dopo il gol subito. (Dal 64' Dominguez 6: Dà un po' di brillantezza in più alla mediana bolognese ma i compagni fanno fatica a seguirlo).

Soriano 6: Pronti via e scalda le mani di Gollini. Poi gioca cercando spazio tra le linee senza trovarlo con continuità nell'arco della gara.

Skov Olsen 5: Altra occasione sprecata per mettere in mostra i colpi per cui è stato acquistato dagli emiliani. Non trova mai il guizzo giusto per creare superiorità numerica e risulta spesso fuori dal gioco. (Dal 64' Orsolini 6: Sicuramente i suoi dribbling sono un'arma di cui un allenatore si priva poco volentieri ma è chiaro che non sia al massimo della forma anche quando entra a gara in corso).

Palacio 5,5: La prima mezz'ora sarebbe da 4 in pagella, poi la classe che non gli manca gli permette di alzare il voto ma non fino alla sufficienza. Finisce stremato.

Barrow 5,5: Nel primo tempo è uno dei migliori dei suoi e la traversa colpita nel finale della prima frazione sta ancora tremando. Nella ripresa però si perde e non trova più la posizione giusta per ricevere tra le linee avversarie. Mihajlovic gli grida dietro per 20 minuti, poi lo cambia. (Dal 64' Sansone 5,5: Dovrebbe portare un po' di peso offensivo in più ai compagni di squadra ma non si vede quasi per niente).

Mihajlovic 6: Nonostante i tanti cambi non riesce a trovare il jolly per il pareggio finale. Sicuramente la risposta della squadra dopo i 5 gol presi contro il Milan c'è stata ma non basta per alzare l'asticella come vorrebbe lui. L'Europa, che è il sogno della piazza e del tecnico, è decisamente molto lontana.