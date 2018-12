Le pagelle del Bologna - Super Orsolini, Falcinelli si sblocca

Risultato finale: Bologna-Crotone 3-0

Da Costa 6 - Approfitta dell'occasione concessagli da Inzaghi, anche perché le circostanze sono delle più propizie. Costretto soltanto a rammendi semplici e letture agevoli. Un solo brivido nei primi quarantacinque su un destro di Zanellato che si perde a lato.

Calabresi 6,5 - Lavora bene di reparto, e garantisce solidità con il minimo sforzo. Qualche piccolo scricchiolio nel primo tempo, alla distanza il Crotone perde brillantezza e lui s'adegua all'inerzia della serata. Intesa ok con Gonzalez ed Helander.

Gonzalez 6 - Guida con personalità la linea a tre emiliana a assolve appieno i propri oneri in copertura. Punge anche nel gioco aereo: sullo zero a zero spaventa Cordaz con un'incornata che sorvola il montante. Nessun affanno nella ripresa.

Helander 6 - Rohdén e Sampirisi non lo pungolano come vorrebbero, lui ringrazia e non commette di fatto errori. Un paio di anticipi ben eseguiti e poco altro. In linea con il resto della truppa, convince senza perdere la tramontana.

Mbaye 6 - Quando può sgasa a destra e ingaggia qualche bel duello con Martella. Non è mortifero nei metri finali, ma accompagna bene le iniziative dei compagni. Guardingo anche in contenimento.

Poli 7 - Quasi a sorpresa, oltre ad essere leader in mediana è anche uomo d'ordine e di qualità. Santander sbriciola fortuitamente un suo destro a colpo sicuro destinato a gonfiare il sacco. Qualche minuto più tardi innesca il taglio di Orsolini dopo un'uscita in bello stile a metà campo.

Nagy 6 - La marcatura a uomo a tratti gli va stretta e limita la sua regia. Tatticamente fa il suo e libera spazio a Poli, che ne fa le veci e sorprende per facilità di palleggio. Sale di tono nel finale, complice l'involuzione dei calabresi.

Dijks 6,5 - Parte forte, e quando la gara è ancora in equilibrio le offensive rossoblu si sviluppano prevalentemente sul suo binario. S'accomoda su ritmi meno elevati a vantaggio acquisito. Nel complesso, sorveglia bene la corsia di competenza e sbaglia pochissimo.

Orsolini 7,5 - Fase iniziale che lo vede ai margini, ingabbiato dall'opposizione corale ben organizzata dei calabresi. Poi il lampo: Poli lo imbecca dopo un bell'assolo, lui si presenta davanti a Cordaz che lo ipnotizza, ma non demorde e fredda l'estremo difensore opposto con il destro. Voluto o meno, il bis è una delizia. (Dal 69' Dzemaili 6 - Apporto discretto a vantaggio ampiamente acquisito).

Falcinelli 7 - Nella prima metà gravita attorno a Santander, mettendo un po' di pepe nelle transizioni offensive degli emiliani. Dopo un tentativo a salve prima dell'intervallo estrae dal cilindro il gol dell'ex con una torsione di testa in mischia. Sorriso ritrovato dopo un periodo turbolento. (Dal 75' Okwonkwo s.v.).

Santander 6 - Sbaglia qualche scelta, ma è al solito generoso e disponibile. Allunga infaustamente il piede su un destro destinato in rete di Poli. Prezioso quando il gioco si sporca e nel sostegno agli esterni con le sue sponde. A una manciata di secondi dall'intervallo rimedia un colpo che lo costringe al forfait dopo l'intervallo. (Dal 46' Palacio 6 - Non trova il gol, ma diventa subito riferimento in attacco).