Le pagelle del Brescia - Chancellor difensore goleador, Balotelli non riesce a emularlo

Brescia-Napoli 1-2 (27' Chancellor, 50' rig. Insigne, 54' Fabian Ruiz)

Joronen 6 - Incolpevole sui due gol del Napoli, evita il bis di Fabian Ruiz con un puntuale intervento. Torna a difendere la porta biancazzurra con grande personalità e spessore dopo l'assenza con la Juve.

Sabelli 6 - Come al solito corre tantissimo sulla fascia destra, tenendo botta contro Insigne e dando anche un discreto contributo quando il Brescia attacca.

Matějů 5 - Primo tempo ok, poi però ecco l’ennesima macchia della sua stagione: tocco di mano sul cross di Mertens e rigore che consente agli azzurri di rimettere la partita in piedi già a inizio ripresa. Un errore che pesa, perché dà il là alla rimonta del Napoli.

Chancellor 7 - Sblocca la partita con un imponente stacco aereo che vale l’1-0 e anche il suo terzo centro in Serie A. I palloni alti, in area del Brescia così come in quella del Napoli, sono quasi sempre tutti i suoi.

Martella 6 - Bel duello con Di Lorenzo sull’out di sinistra: sventa, anche grazie al fisico, un paio di situazioni velenose nell’area delle Rondinelle.

Bisoli 5,5 - Tanta quantità, questa non è una sorpresa, ma raramente lo si vede prendere l'iniziativa in mezzo al campo.

Tonali 6,5 - Gli bastano 27 minuti per confezionare un assist al bacio direttamente dalla bandierina per Chancellor e mostrare a tutti la sua qualità assoluta. Contro la Juve la sua mancanza si era sentita non poco.

Dessena 5,5 - Torna a fare la mezzala dopo essere stato chiamato a sostituire Tonali davanti alla difesa nell’ultima giornata di campionato: esperienza e personalità non gli mancano, ma non riesce a fare la differenza (Dall’85’ Ndoj s.v.).

Zmrhal 5,5 - Ancora titolare, ma ancora una volta poco efficace e incisivo. Piuttosto inoffensivo nonostante la grande voglia di farsi vedere.

Bjarnason 5,5 - Più avanzato rispetto alle precedenti uscite, fa a sportellate con la difesa del Napoli provando anche qualche incursione solitaria. Ma non lascia il segno e finisce così per essere il primo cambio di Lopez (Dal 65’ Skrabb 6 - Entra bene in partita e dopo neanche dieci minuti mette Balotelli davanti alla porta con un quasi-assist che gli vale sicuramente il 6 in pagella).

Balotelli 5,5 - Primo tempo assai volenteroso, poi al 72’ fallisce l’occasione più nitida di tutta la partita del Brescia (gol a parte) con una spaccata a tu per tu con Ospina che termina clamorosamente alta. Al suo miglior giocatore, insieme a Tonali, questo Brescia chiede di più.

Diego Lopez 6 - Partita preparata bene, non c'è che dire. Pur lasciando al Napoli il pallino totale del gioco, il suo Brescia chiude infatti ogni spazio in maniera intelligente e si ritrova addirittura in vantaggio al 45'. Poi, però, ci pensano un’ingenuità di un singolo e un golazo di Fabian Ruiz a ribaltare l’incontro in avvio di ripresa. Solo un punto in tre partite dunque per il tecnico uruguaiano, anche se la sua squadra avrebbe forse meritato qualcosa in più.