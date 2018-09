Le pagelle del Cagliari - Barella, messaggio a Mancini e alle big. Male Padoin

Cagliari-Milan 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cragno 7 - L'Uomo Cragno salva il risultato nel finale, volando a mettere in angolo una conclusione velenosa di Suso. La degna chiosa di una partita perfetta, macchiata solo dal gol subito, su cui poteva far poco.

Srna 6 - Nel primo tempo sembra tornare ai fasti del passato, poi soffre nella ripresa, quando si tiene a galla grazie all'esperienza.

Romagna 6,5 - Il Cagliari mette in mostra tanti giovani bravi e tra questi c'è il centrale che già un anno fa fece penare Higuain. Stavolta il Pipita colpisce, ma la prestazione è positiva.

Klavan 6 - Svetta in area e dà sicurezza al reparto. Innesto importante per Maran, guida già la difesa con grande padronanza.

Padoin 5 - Suso è un cliente difficile, soprattutto se è in giornata di grazia. Lo spagnolo salta più volte l'ex Juventus, che ci capisce davvero poco.

Castro 6 - Solito lavoro oscuro al servizio della squadra, esce stremato dopo una partita di grande sacrificio. (Dall'84' Dessena s.v.).

Bradaric 6 - Il centrocampista croato dimostra grande intelligenza e duttilità. Nel finale Maran gli chiede di arretrare la posizione e chiude quasi da terzo centrale difensivo.

Barella 7,5 - Talento cristallino, ormai pronto per il grande salto. Personalità, corsa e giocate da campione: Mancini prenda nota e riparta dal classe '97.

Joao Pedro 6,5 - Non poteva sognare un ritorno migliore sul terreno di gioco. Sblocca il match dopo 4', è un pericolo costante per la difesa rossonera. Esce in debito d'ossigeno. (Dal 64' Sau 5,5 - Ha un paio di buone occasioni in contropiede ma non riesce a saltare Musacchio).

Pavoletti 6,5 - Un palo, tanto lavoro sporco e una presenza costante soprattutto nell'area del Cagliari sulle palle inattive.

Farias 5,5 - Con la sua velocità potrebbe creare più pericoli, ma tende a nascondersi e non dà l'apporto sperato. (Dal 52' Ionita 6 - Mette ordine in mezzo al campo e aiuta la squadra a resistere agli assalti finali degli avversari).