Le pagelle del Cagliari - Bene il centrocampo. La beffa arriva al 91esimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Cagliari-Napoli 0-1

Cragno 6.5 - Prende qualsiasi cosa, si arrende solo al 91esimo, Ma sulla punizione di Milik non ha colpe: il pallone è imprendibile per il portiere del Cagliari.

Pisacane 6.5 - Prestazione di grande attenzione e generosità. Ara la fascia destra per 80 minuti ed è costretto a uscire nel finale causa crampi. Dall'86esimo Cigarini s.v.

Romagna 6.5 - Più attento di Klavan sulle palle alte, tiene molto bene la posizione. A dieci minuti dalla fine lascia il terreno di gioco per infortunio e al suo posto entra un Andreolli non altrettanto attento. Dall'80esimo Andreolli 5 - Commette il fallo da cui nasce il gol che decide la partita.

Klavan 5.5 - Dopo un primo tempo in cui il Napoli costruisce poco o nulla il difensore estone va in difficoltà. Milik nella ripresa è una costante spina nel fianco e l'ex Liverpool raramente riesce a leggere in anticipo i movimenti del centravanti polacco.

Padoin 6.5 - Con esperienza riesce a neutralizzare Ounas. Anche nel secondo tempo, nel momento di maggior pressing del Napoli, riesce a mantenere la calma e massima lucidità.

Faragò 6.5 - Il migliore dei primo tempo, dai suoi piedi nascono le occasioni più pericolose della prima frazione. Nella ripresa, col Napoli che comincia a macinare occasioni, è costretto ad occuparsi solo della fase difensiva.

Bradaric 6.5 - Tra i migliori del Cagliari per continuità di rendimento. E' ovunque in mezzo al campo e riesce a coniugare qualità e quantità.

Ionita 5.5 - Si accende a intermittenza. Supporta poco le ripartenze e, più in generale, è il centrocampista rossoblù che si vede meno.

Barella 6.5 - Sale in cattedra a inizio ripresa, nel momento di maggiore difficoltà del Cagliari. Anche stasera ha confermato le sue naturali qualità di leadership tenendo a galla la squadra in una ripresa in cui il Napoli ha comandato in lungo e in largo, ma ha sbloccato il match solo al 91esimo da calcio piazzato.

Joao Pedro 5.5 - Si muove bene sul fronte offensivo, ma gli manca la giocata risolutiva.

Farias 5.5 - Maran gli concede una grossa occasione dal primo minuto. Viene preferito a Cerri per le sue doti di contropiedista, ma è sulla testa che ha l'occasione più ghiotta: al 66esimo Pisacane pennella al centro un pallone perfetto, ma il brasiliano da posizione favorevolissima non centra lo specchio della porta. Dal 69esimo Sau 5.5 - Entra quando è il Napoli a comandare la partita e non riesce a incidere.