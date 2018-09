Le pagelle del Cagliari - Cerri lentissimo, Romagna sbadato

Frosinone, i convocati di Longo per la Juventus: c'è Soddimo

Parma, Inglese al 45': "Vogliamo vincere per la salvezza"

Roma, Di Francesco: "Schick? Deve dare di più in campo"

Atalanta, Gasperini: "Felice del rinnovo. Qui ho tutto per fare bene"

Roma, Di Francesco: "Zaniolo? Non è stato solo un segnale"

Empoli, Maietta: "Giochiamo bene, ma non facciamo punti"

Atalanta, i convocati di Gasperini per il Milan: ci sono Gomez e Ilicic

SPAL, Cionek: "Vogliamo stare in alto, non sentiamo la pressione"

Cerri 5 - Non la vede mai, quando ha la possibilità di calciare viene borseggiato da Sepe. Troppo lento (dal 60' Castro 5,5 - Si vede pochino).

Sau 5,5 - Si rende pericoloso in un paio di occasioni, rischia il gol con un meraviglioso colpo di tacco.

Joao Pedro 5,5 - Parte bene, è intraprendente, ma piano piano si spegne. Come tutto il Cagliari.

Lykogiannis 5 - Non si vede più di tanto.

Klavan 5 - Gervinho lo brucia, come fosse l'ultimo dei Berretti nell'allenamento del giovedì.

Srna 6 - Spesso gioca da ala, pecca in precisione.

Cragno 6,5 - In un paio di circostanze mette i guanti, altrimenti il passivo sarebbe maggiore. Bravissimo su Ceravolo.

