Le pagelle del Cagliari - Cuore Barella, Farias sciupone

La squadra di Lopez perde e sprofonda nella zona retrocessione. Decisiva la rete di Under nel primo tempo.

© foto di Federico Gaetano

Cragno 6 - Non può nulla sul gol di Under che rimane l'unico tiro nello specchio della porta dei giallorossi per tutti e novanta i minuti.

Faragò 6 - Approfitta degli spazi lasciati da Kolarov e Gerson. Scende con continuità sulla fascia, ma al momento del cross è spesso impreciso.

Ceppitelli 6,5 - Bracca Dzeko costringendolo spesso a uscire dall’area di rigore per fare un lavoro di manovra. Attento e puntuale per tutta la gara.

Andreolli 6 - Sui palloni alti ci arriva sempre per primo. Fa buona guardia anche sugli inserimenti senza palla di Nainggolan. Fatica sul finire del match quando sopraggiunge un po’ di stanchezza.

Lykogiannis 5 - Lascia troppo spazio a Under in occasione del gol e a metà del primo tempo si fa ammonire in maniera abbastanza ingenua. Dal suo lato la Roma crea i pericoli maggiori e in attacco non si affaccia quasi mai.

Deiola 6,5 - Pronti via mette paura ad Alisson dalla distanza. Ci riprova sul finire del primo tempo, ma senza fortuna. Si spegne leggermente nella seconda parte del match.

Barella 6,5 - Pressing feroce e costante per riconquistare il pallone su Dzeko e Nainggolan. Tanti i contropiedi orchestrati, ma spesso è venuto a mancare negli ultimi 16 metri. Costretto a spendere un giallo per un errore di un compagno, ma la sua gara non ne risente. Generoso fino alla fine.

Padoin 5 - Dei centrocampisti è il più in difficoltà. Impreciso e in alcune situazioni si fa trovare anche fuori posizione sulle verticalizzazioni dei centrocampisti giallorossi. (dall’89’ Han - s.v.)

Ionita 6 - Prende in consegna Gonalons, il quale ha sempre poco tempo per ragionare quando ha il pallone tra i piedi. Esce stremato e con i crampi. (dal 83’ Cossu - s.v.)

Farias 6 - Va a uomo su De Rossi per riconquistare velocemente il pallone in fase di non possesso e in più di un’occasione è pericoloso da fuori area. Capradossi lo argina come può. Sfrutta un Florenzi non impeccabile nella ripresa, ma solo Kolarov gli nega la gioia del gol. (dal 77’ Sau - s.v.)

Pavoletti 5,5 - Nel primo tempo ha un’occasione nell’area piccola di rigore, ma non la sfrutta. Lotta tanto sui lanci lunghi disturbando di continuo i due centrali della Roma. Alla fine dei novanta minuti, però, esce sconfitto.