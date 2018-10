Le pagelle del Cagliari - Pavoletti decisivo. Barella macchia la sua partita

Fiorentina-Cagliari 1-1

© foto di Federico Gaetano

Cragno 6.5 - Superato solo da un calcio di rigore, è ottimo su Chiesa nel finale di gara.

Faragò 6.5 - Non fa rimpiangere per nulla Srna. Tiene a bada Biraghi nel primo tempo, affonda nella ripresa servendo l'assist vincente per Pavoletti.

Ceppitelli 6.5 - Non sempre elegante ma efficace. Simeone non tira mai in porta, numerose le sue chiusure.

Pisacane 7 - Decisivo all'inizio della ripresa quando anticipa Chiesa lanciato a rete. Anticipa Simeone lanciato a rete nel finale di gara con una chiusura fenomenale.

Padoin 6 - Chiesa è davvero un brutto cliente, riesce a uscirne comunque in piedi e anche a proporsi quando serve in avanti.

Castro 5.5 - È il meno brillante in fase propositiva fra i centrocampisti chiamati a inserirsi o a suggerire. (dal 90' Dessena sv).

Bradaric 6 - Ordinato e grintoso, gestisce bene la manovra.

Barella 5.5 - Fallo assurdo su Chiesa che costa il rigore. Macchia una prova nella quale, nonostante le condizioni climatiche avverse, regala interessanti spunti.

Ionita 5.5 - Si vede poco in avanti, ripiega spesso indietro a recuperare palloni.

Joao Pedro 6.5 - C'è sempre nelleazioni offensive del Cagliari. La sua sponda è preziosa e se nel primo tempo quasi manca in gol Cerri, nella ripresa dà il via all'azione dell'1-1 di Pavoletti, infine quasi provoca l'autorete di Milenkovic.

Cerri 5 - Schierato al posto di Pavoletti, ha un'occasione nel primo tempo mal sfruttata. La partita e il clima non lo aiutano, lui ci mette poco di suo. (dal 61' Pavoletti 6.5 - Diventato papà, Maran decide di farlo riposare a seguito del lieto evento. Basta poco più di un'ora per capire che c'è bisogno di lui. E ripaga subito la fiducia pareggiando i conti, segnando il suo quarto gol in campionato e primo di piede).