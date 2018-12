Le pagelle del Cagliari - Sau uomo del destino. Joao Pedro dà la carica

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cragno 6,5 - Se il Cagliari resta in partita nella ripresa, gran parte del merito è del suo portiere, che per due volte si supera su Zaniolo.

Srna 6 - Tra i più positivi in una serata quasi da dimenticare. Gioca con la personalità tipica dei veterani, anche se dall'altra parte c'è un Kolarov in grande spolvero. Espulso per proteste nel convulso finale-

Ceppitelli 5 - Quando i giallorossi accelerano, va in difficoltà. Non riesce a seguire gli inserimenti di centrocampisti e trequartisti. Viene espulso per proteste eccessive.

Klavan 5,5 - Pomeriggio difficile anche per l'ex centrale del Liverpool, contro una Roma molto determinata e intenzionata a portare a casa i 3 punti.

Padoin 5,5 - Soffre un po' Under e le sortite offensive di Florenzi. Rimedia con l'esperienza, ma in avanti non si vede mai. (Dal 65' Pajac 6 - Prova a farsi vedere di più in proiezione offensiva).

Faragò 6 - Nel primo tempo è l'unico a creare problemi alla difesa della Roma. Funziona il tandem con Srna, anche se la qualità non è quella di Barella.

Bradaric 5,5 - Prova a mettere ordine, ma si perde spesso Zaniolo. (Dall'80' Cigarini s.v.).

Ionita 6 - Da lui ci si attende maggiore qualità e personalità. Non si fa quasi mai vedere, ma all'85' trova il guizzo che riapre il match.

Joao Pedro 6,5 - Prova a scuotere i suoi nella ripresa con un paio di giocate. Suo il tocco di testa che permette a Ionita di riaprire la sfida.

Farias 5,5 - Ha tra i piedi l'unica occasione del primo tempo per gli isolani, ma si lascia ipnotizzare da Olsen. (Dal 75' Sau 7 - Pochi minuti a disposizione, ma lascia il segno con il guizzo che permette al Cagliari di pareggiare in 9 al 95')

Cerri 5,5 - Schierato all'ultimo per il forfait di Pavoletti, si impegna ma sbaglia qualche pallone di troppo e non è attento su alcune situazioni favorevoli.