Le pagelle del Cagliari - Segna sempre Simeone. Carboni è già una certezza

Cragno 6,5 - Battuto dal tiro ti Barrow al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa alza un muro e non concede nulla agli avversari.

Walukiewicz 6 - Gara più che positiva per il giovane polacco. Nella ripresa è costretto ad uscire dopo un duro contrasto. Dal 65' Pisacane 6 -Entra a freddo, ma porta tutta la sua esperienza alla retroguardia dei sardi. )

Ceppitelli 6 - La sua gara dura poco più di 20 minuti, costretto ad uscire per un problema fisico. (Dal 24' Lykogiannīs 6 - Entra bene in partita e ad inizio ripresa dà il La all'azione che porta al gol del pareggio del Cagliari)

Carboni A. 6,5 - Seconda partita da titolare, seconda prestazione di alto livello. Gioca senza paura, sempre in anticipo e si fa sentire anche con qualche intervento ruvido ma efficace.

Mattiello 5,5 - Dalla sua parte il Bologna attacca con maggior continuità. Si vede poco anche quando il Cagliari sale nella metà campo avversaria.

Nández 6,5 - Una certezza in mezzo al campo e sempre nel vivo dell'azione. Anche lui protagonista dell'azione corale che ha portato al gol del pari firmato Simeone.

Rog 6 - Dei tre di centrocampo è quello che forse si è visto meno, anche se la sua presenza resta fondamentale soprattutto in fase di non possesso.

Nainggolan 6,5 - Solita grinta in mezzo al campo, ci prova da tutte le posizioni. Protagonista in occasione del gol del pari dei sardi: si gira benissimo in area ed il suo tiro diventa un involontario assist per Simeone.

Pellegrini 6 - Tanta corsa sulla fascia, si sacrifica per aiutare la squadra e a volte arretra un po' troppo. (Dal 78' Ionita S.V)

João Pedro 6 - Non incide come al solito, anche se in un paio di occasioni ha messo in difficoltà la retroguardia del Bologna.

Simeone 7 - Quarto gol consecutivo per il Cholito Simeone. Rete da rapace d'area di rigore, abile nel ribadire in rete il tiro-cross di Nainggolan. Quarto gol consecutivo nelle ultime quattro gare giocate, un record per il figlio d'arte.