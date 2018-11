Le pagelle del Cagliari - Srna decisivo in negativo. Certezza Pavoletti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cragno 6 - Sui gol della SPAL non può niente. Bravissimo nel primo tempo su Petagna, non commette errori fino al 90esimo.

Srna 5 - Difficile giudicare la gara dell'ex Shakthar, autore fra l'altro dell'assist per il 2-1 di Pavoletti. Sul primo gol della SPAL decisiva la sua deviazione (involontaria). Sul secondo gol si fa beffare da Antenucci con troppa facilità.

Ceppitelli 6 - Nella sua partita ci sono almeno due interventi di spessore. Uno nel primo tempo su Fares e soprattutto uno nella ripresa su Antenucci lanciato verso la porta.

Romagna 6 - Una buona prestazione nonostante le due reti segnate dalla SPAL. Risolve un paio di mischie pericolose e si fa vedere pericolosamente in area di rigore avversaria.

Padoin 6 - Corsa, sacrificio e senso tattico. Per questi aspetti è una sicurezza. Dalla sua parte Lazzari è un cliente difficilissimo da tenere. Bravo in occasione dell'assist per il gol di Ionita.

Ionita 6,5 - Anche lui soffre tantissimo nel primo tempo. Si vede poco ma ha il merito di realizzare il bellissimo gol che fissa il risultato sul 2-2 finale.

Bradaric 5,5 - Nel primo tempo si vede pochissimo. Nella ripresa cresce e alza il suo livello di gioco regalando anche un paio di lanci in profondità interessanti. (Dal 66esimo Sau 6 - Entra per creare scompiglio con la sua velocità e in parte ci riesce).

Barella 6,5 - Nei primi 20 minuti è nervoso e rischia addirittura il rosso. Cresce esponenzialmente alla distanza e suona la carica per i suoi sebbene non entri nelle azioni dei due gol.

Castro 5 - Non nella sua miglior giornata. Ammonito dopo pochi minuti, rischia spesso e volentieri il rosso. Galleggia fra trequarti e centrocampo senza trovare la giusta posizione. (Dall 92esimo Dessena sv).

Joao Pedro 6 - Nel primo tempo è quello con più idee, fra i sardi. Anche nella ripresa prova a inventare per i compagni, anche se spesso non è preciso. (Dall'88esimo Farago sv).

Pavoletti 6,5 - Di testa è implacabile. Festeggia al meglio la convocazione azzurra realizzando la rete che riaccende la speranza sarde.