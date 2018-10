Le pagelle del Chievo - Disastro collettivo. Si salva solo Meggiorini

© foto di www.imagephotoagency.it

CHIEVO-ATALANTA 1-5 (84' Birsa; 25' De Roon, 28' 50' e 52' Ilicic, 72' Gosens)

Sorrentino 5 - Alla fine molla anche lui. Dopo due gol in cui non ha colpe, potrebbe fare di più sul 3-0 dell'Atalanta.

Bani 4,5 - Male come tutti, alza bandiera bianca prima del più navigato compagno di reparto.

Rossettini 5 - A livello personale meno del previsto la velocità di Barrow. Ma guida una difesa che esce dal Bentegodi con 5 gol sul groppone.

Barba 4 - Lascia i suoi in dieci dopo appena 40 minuti. Ingenuo il primo fallo al 3' su Ilicic, da incoscienti il secondo sapendo di avere un giallo sul groppone.

Depaoli 4,5 - Gosens gli scappa come e quando vuole. Troppo morbido sul 5-0, ma anche in precedenza non ha mai retto il confronto col tedesco.

Rigoni 5 - Ha sulla coscienza più errori di altri? No, ma a centrocampo vince un duello ogni tre. (Dall'82' Hetemaj s.v. -).

Radovanovic 5 - I compagni gli affidano poche responsabilità e lui non fa granché per prendersene.

Jaroszynski 4 - Ilicic fa il bello e il cattivo tempo allargandosi da destra al centro. Lui lo lascia fare.

Birsa 4,5 - Il gol dal dischetto non basta a riscattare una prova disastrosa. Il Chievo ha pochissima qualità, se viene a mancare anche lui le possibilità di salvarsi restano sotto zero.

Stepinski 4,5 - Non gli arriva un pallone giocabile, ma non fa molto perché il miracolo si compia. (Dal 63' Meggiorini 6 - Almeno lotta. Entra e si procura un rigore, anche se molto generoso).

Pucciarelli 4,5 - Naufraga nel nulla dell'attacco clivense. (Dal 55' Leris 5 - Entra e si adegua al ritmo dei compagni).