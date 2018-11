Le pagelle del Chievo - Giak beffa Sorrentino. Tanasijevic da incubo

Chievo-Sassuolo 0-2 (42' Di Francesco, 94' aut. Giaccherini)

Sorrentino 5,5 - Incolpevole in occasione del gol di Di Francesco, compie un vero e proprio miracolo su Berardi nel finale di gara. Sfortunato e anche tramortito sul retropassaggio di petto di Giaccherini che si insacca sciaguratamente in rete.

Depaoli 5,5 - Spinge molto, come di consueto, sulla fascia destra. Ma Rogerio è un cliente ostico e difficile da superare. Nel finale sfiora il pareggio con un tiro-cross dalla destra che rasenta il palo.

Rossettini 5,5 - Prova a tenere a galla i suoi con chiusure provvidenziali, ma la difesa del Chievo si dimostra ancora una volta facilmente perforabile. Sono ben nove le reti subite nelle tre partite dell'era Ventura.

Bani 5,5 - Fa quel che può contro l'ispiratissimo tridente neroverde. Col passare del tempo, però, saltano gli schemi difensivi e il Sassuolo arriva sistematicamente in porta.

Jaroszynski 5,5 - Poche progressioni sulla corsia di sinistra, il gioco del Chievo si sviluppa quasi interamente sull'altra corsia. E anche dietro lascia un po' a desiderare.

Obi 5,5 - Male, come tutto il centrocampo del Chievo. Poca precisione, sulla sua fascia Di Francesco fa ciò che vuole (Dal 70' Tanasijevic 4,5 - Esordi da incubo e dove trovarli. Entra in campo, per la prima volta in Serie A, si fa ammonire dopo 14 minuti ed espellere dopo 18. Lascia il Chievo in dieci nel momento clou dell'incontro).

Radovanovic 5,5 - Impreciso e nervoso. Da capitano sente forse più di tutti l'importanza di questa partita, ma non trova il bandolo della matassa.

Kiyine 5,5 - Ci prova, proponendosi spesso palla al piede nonostante sia solo un classe '97. Ma il Chievo non gira e a lui manca ancora la personalità per trascinare i compagni (Dal 53' Meggiorini 5,5 - Ventura lo inserisce per dare più concretezza e, pur senza incidere, il suo innesto porta senza dubbio maggiore pericolosità all'attacco del Chievo).

Birsa 5,5 - Prova a metterci tutto il suo brio e la sua qualità, ma la giocata per svoltare la partita (e il risultato) non arriva.

Giaccherini 5 - Stesso discorso di Birsa. Il doppio trequartista è una soluzione sicuramente interessante, ma la difesa del Sassuolo non si lascia sorprendere. Autogol tragicomico nel finale, quando appoggia a Sorrentino col petto un pallone innocuo che finisce però per superare la linea di porta.

Stepinski 5 - Poco servito e poco efficace. Magnani nel finale si immola su un suo tiro a botta sicura, ma non ha scuse quando non impatta di testa un gran cross di Meggiorini. Insomma, quella di oggi non è certo la sua migliore partita in maglia gialloblù.