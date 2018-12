Le pagelle del Chievo - Leris il migliore, non basta un super Semper

Risultato finale: Chievo-Cagliari 1-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Semper 7 - Il portiere croato è sicuramente una bella scoperta per Mimmo Di Carlo, subisce due reti ma è super in più di un'occasione. Salva su Pajac, Cigarini e Cerri sfoderando dei grandissimi interventi.

Tanasijevic 5,5 - Doveva riscattare l'esordio da incubo in Serie A contro il Sassuolo, non va alla grande al Bentegodi questa sera. Bravo in fase di spinta, meno in fase difensiva. Anticipato da Cerri in occasione dell'iniziale vantaggio del Cagliari. (Dal 55' Depaoli 6 - Si lancia spesso in progressione lungo la destra, rischia la rete di testa dopo l'ottima apertura di Leris).

Rossettini 5 - Sicuramente il più in sofferenza del reparto arretrato clivense, resta a guardare il taglio di Cerri in area di rigore lasciando una voragine per l'attaccante del Cagliari. Commette più di qualche errore rivedibile.

Cesar 6,5 - Esperienza ed ottima scelta di tempo, alza il muro nella difesa del Chievo nella serata di Coppa Italia. Grande prova per lo sloveno, non sbaglia una lettura e ripiega sugli errori dei compagni.

Cacciatore 6 - Spesso viene chiamato in causa in fase di sovrapposizione, sempre presente e ingaggia un buon duello con Pisacane. Tiene bene la posizione senza correre grandi rischi sulla sua corsia di competenza.

Leris 7 - Senza alcun dubbio il migliore in campo tra le fila del Chievo, parte da interno destro di centrocampo ma spesso si allarga per mettere in difficoltà Pajac. Firma la rete del pareggio con un diagonale perfetto, tra i più attivi nella fredda serata del Bentegodi.

Rigoni 5,5 - Non una grandissima prestazione da parte del mediano clivense, in più di qualche occasione viene sovrastato da Barella. Si prende il giallo e ne rischia un altro per la troppa irruenza nell'affondare il tackle. (Dal 54' Burruchaga 5,5 - Il figlio d'arte subentra in una posizione abbastanza delicata, fa svettare Faragò nell'azione del raddoppio del Cagliari).

Giaccherini 6,5 - Si accende a tratti ma quando lo fa è sempre pericoloso, funziona nella posizione ritagliatagli da Di Carlo. Da una sua grande giocata nasce l'assist per la rete del pari firmata dal francese Leris.

Kiyine 6 - Per metà partita è difficile da marcare per la difesa del Cagliari, svaria lungo tutto il fronte offensivo rendendosi spesso pericoloso. Cala alla distanza, nella ripresa è sempre meno al centro della scena.

Stepinski 5 - Torna in campo e guida l'attacco clivense, viene servito pochissimo dai compagni e non trova praticamente mai l'occasione per liberarsi dalle maglie della retroguardia del Cagliari.

Djordjevic 5 - Ha la grande occasione di mettersi in mostra ma l'ex Lazio la spreca, soltanto in un'occasione riesce ad impegnare Rafael. La rete di Pisacane nasce anche da un suo errore di marcatura. (Dal 72' Grubac 6 - Sicuramente più attivo del compagno sostituito, spesso mette in difficoltà la retroguardia ospite).