Le pagelle del Chievo - Meggiorini decisivo, Kiyine semina il panico

Chievo-Bologna 2-2

Sorrentino 6,5 - Non arriva sul colpo di testa di Santander, spiazzato dal tocco del Ropero. Non può nulla sul colpo di testa di Orsolini. Salva i suoi in almeno un paio di occasioni, straordinario su Santander nella ripresa.

Bani 5,5 - Sfortunato in avvio. Prova a spazzare il pallone ma tocca male e rimette in gioco Santander, che trova il gol dopo un paio di minuti. Prende un giallo dopo poco che ne condiziona la gara.

Rossettini 5 - Si fra bruciare nettamente da Orsolini in occasione del gol del pareggio del Bologna.

Barba 6,5 - Senza dubbio il migliore del reparto arretrato. Si fa anche apprezzare con una bella sortita palla al piede che per poco Birsa non trasforma in gol.

Depaoli 6,5 - Galoppa sulla fascia per tutta la partita. Partecipa, con Hetemaj, all'azione del gol del momentaneo 2-1 del Chievo.

Obi 6,5 - Si trova al posto giusto nel momento giusto. Tocca quanto basta per mandare in rete dopo la rovesciata di Meggiorini.

Radovanovic 5,5 - Si vede poco in mezzo al campo. Solo qualche lancio lungo e nulla più. (Dall'87' Pellissier S.V)

Hetemaj 6,5 - Di solito si fa apprezzare per la legna in mezzo al campo. Oggi invece sfodera un cross d'esterno d'alta classe per la rovesciata di Meggiorni. (Dal 68' Leris 5,5 - Non riesce ad entrare in partita.)

Kiyine 7 - Ha il merito di guadagnare il calcio di rigore con una bella serpentina fra Mbaye e Calabresi. Frizzante e attivo nel primo tempo, cala un po' nella ripresa. Nel finale ha l'occasione per segnare il gol della vittoria ma viene fermato da uno straordinario intervento difensivo di Orsolini.

Meggiorini 7 - Freddo dal dischetto, spiazza Skorupski. Propizia il raddoppio con una bella rovesciata che finisce sui piedi di Obi. Esce stremato nella ripresa. (Dal 64' Birsa 6 - Entra e porta la sua qualità in campo. Sfiora il gol dopo una bella progressione di Barba, ma apre troppo il tiro e spedisce la palla sul fondo. )

Stępiński 5,5 - Svaria su tutto il fronte offensivo ma non riesce mai a fare male. Nel primo tempo, dopo un'uscita a vuoto di Skorupski, sceglie l'assist invece di calciare verso la porta sguarnita.