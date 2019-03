Le pagelle del Chievo - Meggiorini illude. Sorrentino, 40 e non sentirli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Atalanta-Chievo 1-1 - 31' Meggiorini (C), 56' Ilicic (A)

Sorrentino 7 - Tra undici giorni spegnerà 40 candeline, ma è agile come un 25enne. Salva la porta su Zapata e su Gomez nella prima frazione, non può nulla sul tocco sotto di Ilicic al 55'. Sempre presente e reattivo quando chiamato in causa.

Andreolli 5,5 - Ha l'esperienza dalla sua parte. Tuttavia non sempre riesce a tenere a bada l'attacco avversario. Esce dal campo per infortunio. (Dall 89' Frey sv - Entra per pochi minuti, utili a bloccare le ultime azioni bergamasche).

Cesar 6 - Costretto alle maniere dure, tenendo però testa agli spunti nerazzurri.

Barba 6,5 - Elegante in anticipo, suda le cosiddette sette camicie ma può sorridere per quanto fatto all'Atleti Azzurri d'Italia.

Depaoli 6,5 - Perfetto il suo lancio per Giaccherini che tramuta in gol, non convalidato causa fuorigioco. Si ripete con Meggiorini, che riesce a firmare il momentaneo vantaggio.

Dioussé 6,5 - Prestazione di grande intensità, rimediando un'ammonizione nella prima frazione per un duello col Papu. Prezioso fino al 90'.

Hetemaj 6 - Cerca la giocata, non sempre ci riesce. Dà però i tempi al suo centrocampo.

Jaroszynski 6 - Corre tanto, importante anche quando chiamato a chiudere gli spazi a centrocampo.

Giaccherini 6 - Splendido il tocco al volo al 20', ma il gol non è convalidato poiché in offside. Per il resto, non fa tantissimo.

Stepinski 6 - Lotta tra le maglie della difesa avversaria, ci mette impegno quando i clivensi provano a creare pericoli. (Dal 78' Djordjevic 6 - Ci mette il fisico e la testa per provare a tenere alto il baricentro della squadra).

Meggiorini 7 - Mette la firma sul vantaggio, festeggiando il secondo gol stagionale con uno splendido sinistro da posizione defilata. Non basta per i tre punti, purtroppo per i clivensi. (Dal 68' Pucciarelli 6 - Chiamato a dare geometrie all'attacco del Chievo, ci riesce a metà).