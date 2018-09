Le pagelle del Chievo - Torna il muro Sorrentino, attacco non pervenuto

Chievo-Empoli 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sorrentino 6,5 - Torna titolare dopo l'infortunio subito con la Juventus e tutta la difesa appare decisamente più tranquilla. Autentico miracolo ad inizio ripresa sulla conclusione a botta sicura di La Gumina.

Tomovic 6 - Meglio quando scende sulla fascia palla al piede, in difesa soffre un po' ma tutto sommato non va mai in difficoltà.

Rossettini 6,5 - Sfrutta i suoi centimetri sulle palle inattive. Ad inizio ripresa mette in difficoltà Terracciano. È il leader della difesa e con la complicità di Bani ferma gli assalti di Caputo e La Gumina.

Bani 6,5 - Bene come il compagno di reparto. La coppia centrale del Chievo torna a fare il suo dovere dopo la goleada subita a Firenze.

Barba 5,5 - Forse quello che ha sofferto di più. Sulla sua fascia l'Empoli riesce a sfondare in diverse occasioni.

Rigoni 6,5 - In fase di marcatura svetta rispetto ai suoi compagni di reparto. Nel primo tempo è una diga in mezzo al campo, nella ripresa impegna Terracciano con una bella conclusione dal limite dell'area di rigore. Non molla un attimo, il migliore dei suoi. Esce stremato nel finale.(Dal 72' Depaoli 6 - Gioca in una posizione di campo decisamente diversa dal solito ma non sfigura).

Radovanovic 5,5 - Nel primo tempo partecipa alla lotta in mezzo al campo, cala sensibilmente nella ripresa.

Obi 6 - Il solito guerriero a centrocampo. Si limita a fare legna in mezzo al campo, ma lo fa bene come al solito. (Dall'84' Kiyine S.V).

Birsa 5 - Da un giocatore con il suo talento ci si aspetta sempre un guizzo vincente. Contro l'Empoli non arriva, termina la gara nell'anonimato.

Djordjevic 5 - D'Anna manda in campo l'ex Lazio nell'inedito ruolo di esterno offensivo. Migliora nella ripresa quando torna nel suo ruolo naturale ma si divora l'occasione più nitida del Chievo: solo in area di rigore, calcia debolmente fra le braccia di Terracciano. Un errore che pesa tantissimo.

Stępiński 5 - Annullato dalla difesa dell'Empoli. Manca l'intesa con Djordjevic(Dal 64' Giaccherini 5,5 - Entra nella ripresa ma non riesce a cambiare l'andamento della gara. La scelta di usare l'ex Napoli come arma a gara in corso non ha premiato D'Anna).