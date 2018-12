Le pagelle del ChievoVerona - Bani si immola, Pellissier inamovibile

SPAL-Chievo 0-0

Sorrentino 6 - Nessun miracolo dei suoi, oggi "si limita" a mantenere la porta inviolata per la terza volta in questo campionato con parate di ordinaria amministrazione.

Bani 6,5 - Sempre meglio il toscano classe '93, provvidenziale all'83' quando si immola su una conclusione da distanza ravvicinata di Paloschi salvando il risultato. Il migliore del Chievo insieme a Pellissier.

Rossettini 6 - Comanda la difesa con personalità, mettendosi in mostra con chiusure pulite ed efficaci ai danni della spuntata coppia offensiva della SPAL Antenucci-Petagna.

Barba 6 - I continui inserimenti in area di Lazzari gli rendono la vita difficile, ma l'ex Empoli non si lascia impaurire e risponde colpo su colpo.

Leris 6 - Il classe '98 sta crescendo di partita in partita. Prezioso oggi in fase difensiva per contrastare Fares sulla fascia, si rende pericoloso nel primo tempo con una bella girata al volo (Dal 78' Kiyine 6 - Entra bene in campo con un paio di traversoni velenosi, insieme a Leris è una pianticella da coltivare e monitorare con attenzione).

Hetemaj 5,5 - Poca precisione in mezzo al campo, settore nel quale la SPAL prende progressivamente il sopravvento nella ripresa.

Radovanovic 5,5 - Ci mette la sua solita sostanza, ma molte volte gira a vuoto e perde lucidità dinanzi al giropalla degli estensi.

Jaroszynski 6,5 - Fa quel che può per contenere Lazzari come laterale sinistro nel 3-4-1-2 di Di Carlo. E se l'avversario non finisce sul tabellino dei marcatori è anche per merito suo.

Giaccherini 5 - Prova a sorprendere la difesa della SPAL muovendosi tra le linee, ma non è ancora al meglio fisicamente e lo si ricorda solo per un tiro in porta senza troppe pretese (Dal 58' Birsa 5,5 - Dovrebbe essere la mossa capace di far saltare gli equilibri, ma si fa notare solamente con qualche calcio da fermo ben tagliato in area).

Meggiorini 5,5 - Il tandem con Pellissier nel primo tempo funziona eccome, ma alla distanza il numero 69 sparisce dal campo. Suo, comunque, il primo vero tiro in porta della partita.

Pellissier 6,5 - La sua esperienza è fondamentale per inseguire il sogno salvezza. Oggi è sicuramente tra le note più positive del Chievo, sfiorando il vantaggio con una palla gol clamorosa sventata sulla linea da Lazzari (Dal 66' Stepinski 5.5 - Zero palloni giocabili nel finale di gara, quando la SPAL occupa costantemente la metà campo avversaria alla ricerca del gol).