Le pagelle del City - Kompany dalle stelle alle stalle. Sterling sciupone da titolo

Risultato finale: Manchester City-Manchester United 2-3

Ederson 6 - Prestazione da senza voto fino al 49', quando Pogba gli manda il primo avvertimento apparentemente inoffensivo. Ma quello che sembra innocuo in superficie diventa un incubo dopo la doppietta del francese e il colpo del ko di Smalling. Tre azioni in cui non può far altro che incassare impotente.

Danilo 5 - L'ex Porto non si distingue nemmeno nel primo tempo celestiale dei suoi. Nella seconda frazione sparisce, assieme alle sue inutili discese sulla fascia.

Kompany 5 - Il terzo tempo imperiale per schiacciare di testa a rete tutta la sua voglia di titolo dopo anni tribolati a livello di infortuni sembra la pagina da favola di una giornata che gli riserva tutt'altro finale. Due i buchi difensivi che permettono allo United di aprire a chiudere la clamorosa rimonta. Dalle stelle alle stalle in 45 minuti.

Otamendi 5 - Da buona spalla, lascia tutto il proscenio al collega che ha più gradi di lui nell'area nemica. Quando viene a mancare difensivamente il sostegno del compagno di reparto più esperto, perde l'orientamento sul cross di Sanchez e si lascia sfilare alle spalle Pogba per il 2-2.

Delph 5.5 - Alimenta più o meno fino al 50' la catena di sinistra, mettendosi al servizio di Silva e Sané. Poi, da gregario del ruolo quale è, perde il confronto con gli avversari dirimpettai

Gundogan 7 - Per peso specifico, sicuramente il miglior primo tempo da quando è un cittadino di Manchester. Certifica la superiorità manifesta dei padroni di casa mandando in buca d'angolo dopo una veronica da torero. Nei secondi 45 minuti è uno dei pochi che rimane sopra la linea di galleggiamento, sfiorando il tris prima dello scatenamento della bestia Pogba. Dal 76' Aguero 6 Con lui in campo l'indice di pericolosità si alza: lo sa bene De Gea che deve compiere un autentico miracolo per negargli il 3-3.

Fernandinho 6.5 - Mediano di lusso, il brasiliano, uno di quelli che quando ha la palla dei piedi sa trasmettere il pensiero all'attacco senza perdere neanche un tempo di gioco. Se la squadra ribalta il fronte in un batter d'occhio è perché la sfera esce pulita dal suo destro. Per contro, con l'invecchiare della partite perde qualche possesso di troppo.

David Silva 6 - Acceso, sempre nel vivo del gioco e pronto a mettersi in posizione di ricevitore per imbucare per i compagni. Specialmente Sterling che, per due volte, rifiuta i suoi regali incredibilmente. Al 58' è lui ad essere poco accurato in zona calda, mancando il sorpasso con una scelta non da lui. Dal 72' De Bruyne 6 Si siede, per causa di forza maggiore, in panchina dopo 31 turni da stacanovista. Si rialza per diffondere in campo la sua lucidità riuscendo nell'intento.

Bernardo Silva 5.5 - Al 22', con ottimo tempismo, sbuca sul secondo palo e per poco non riesce a sbloccare il risultato, ma Dea gli dice no. Poco coinvolto anche quando il vento è in poppa, gioca a nascondino non appena si alza il livello dell'agonismo. Dal 72' Gabriel Jesus 5.5 Aggiunge superflua elettricità ad un match che non ne ha bisogno. Deleterio più che utile alla causa.

Sterling 5 - I due gol sciupati per l'apoteosi blu gridano ancora vendetta, a maggior ragione se si guarda al risultato finale. Al tramonto di secondo tempo, con la solita carambola, a momenti trova il pari.

Sané 6 - Comincia, tanto per gradire, scherzando con un tunnel Herrera a centrocampo, poi prosegue pennellando una traiettoria che è un opera d'arte per l'1-0 di Kompany. In mezzo tante accelerazioni che creano spesso la superiorità numerica, almeno fino a quando è il City a farla da padrone.