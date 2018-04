Le pagelle del Crotone - Disastro Ajeti, pasticciano Barberis e Sampirisi

Risultato finale: Torino-Crotone 4-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cordaz 5,5 - Costretto a raccogliere per ben quattro volte la sfera di fondo al sacco, non può fare di più anche per via dell'inerme difesa dei calabresi.

Ceccherini 5 - Affonda come del resto tutta la retroguardia del Crotone, a tratti gli attaccanti del Torino sono schegge impazzite e non riesce a metterci una pezza.

Ajeti 4,5 - Disastrosa gara da ex per il centrale albanese, prima si addormenta in marcatura su Belotti in occasione della prima rete poi stende il tappeto rosso per Iago Falque.

Sampirisi 5 - Un primo tempo sufficiente poi naufraga nella ripresa, si scontra con Barberis e spiana la strada per Iago Falque che serve il pallone del tris per Belotti.

Faraoni 6 - Poco propositivo in fase offensiva, si spinge a destra soltanto nel finale approfittando dello svarione di Burdisso per il gol della bandiera.

Benali sv - Sfortunato il centrocampista ex Pescara che dopo soli pochi minuti è costretto a lasciare il campo per un problema fisico. (Dal 16' Zanellato 5 - Appare ancora acerbo l'ex Milan, ha l'occasione per colpire ma impatta malissimo la sfera in area di rigore).

Barberis 4,5 - Il Torino ha vita facile in mezzo al campo ed il centrocampista del Crotone lascia troppo spazio ai granata, poi si scontra con Sampirisi in occasione della terza rete di Belotti.

Rohden 5 - Non scendeva in campo dal primo minuto da ben tre mesi e lo si nota, mai nel vivo della manovra lo svedese che annaspa nella zona centrale. (Dal 80' Crociata sv).

Pavlovic 6 - Uno dei più propositivi l'esterno ex Sampdoria e Frosinone, ci prova su qualche traversone dalla corsia mancina e si mette in mostra con un tiro in avvio di gara.

Simy 6 - Battaglia con l'intero reparto arretrato del Torino, a volte è sgraziato nei movimenti ma si fa valere nel gioco aereo colpendo anche la traversa.

Trotta 5,5 - Ci mette la voglia di far bene ma riceve pochi palloni giocabili, dopo la traversa colpita da Simy è sua l'occasione più pericolosa del Crotone. (Dal 71' Tumminello 6 - Poche volte chiamato in causa dai compagni nel finale di gara poi serve l'assist per Faraoni).