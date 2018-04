Le pagelle del Crotone - Faraoni match winner, protagonista ancora Simy

Risultato finale: Udinese-Crotone 1-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cordaz 6,5 - Poco impegnato per tutta la partita ma si fa trovare pronto quando chiama Lasagna, grandissimo intervento sulla conclusione dell'attaccante dell'Udinese.

Faraoni 7 - Ottima prestazione per l'ex della sfida, sempre presente in fase di spinta e si fa notare spesso per le ottime diagonali difensive. Nel finale viene mandato in avanti e sigla la rete della vittoria calabrese. (Dal 90' Ajeti sv).

Ceccherini 6 - Peccato per la dormita in avvio di partita, concede troppo spazio ad un attaccante letale come Lasagna che non perdona. Prova a rendersi pericoloso nelle sue sortite in area avversaria.

Capuano 5,5 - Ingaggia un buon duello con Maxi Lopez uscendone vincitore, ha più problemi nel contenere Lasagna come successo nella seconda frazione in più di una occasione.

Martella 6 - Sempre presente in fase in sovrapposizione sulla corsia mancina, vive una giornata abbastanza tranquilla anche in fase difensiva vista la poca spinta di Widmer.

Barberis 6,5 - Dal punto di vista agonistico mette tutto quello che ha in corpo, pericolosi anche i suoi calci piazzati come nell'occasione capitata sulla testa di Simy.

Mandragora 6,5 - Uno dei migliori in campo della sfida, si abbassa quasi sulla linea dei difensori per ricevere la sfera e calibrare l'azione del Crotone. Sfortunato in qualche conclusione dalla distanza.

Rohden 5,5 - Un primo tempo in apnea e con poca verve, il suo rendimento aumenta nella seconda frazione ma fa poco per meritarsi la sufficienza.

Trotta 6,5 - Partita di sacrificio dell'attaccante del Crotone, spesso si vede più in fase difensiva per dare una mano a Faraoni. (Dal 73' Sampirisi 6 - Entra per dare man forte alla retroguardia del Crotone, buono il suo lavoro in copertura).

Simy 7 - Continua il suo grande periodo di forma, dopo la rovesciata contro la Juventus lascia il segno anche alla Dacia Arena. Nel secondo tempo va anche vicino alla doppietta.

Nalini 6,5 - E' uno dei calciatori più importanti del Crotone, spinge forte sull'acceleratore specie in avvio di gara e pennella il traversone per Simy. Soffre nel secondo tempo quando Stryger Larsen gli concede meno spazio. (Dal 65' Ricci 6 - Si rende pericoloso al primo affondo, poi si limita a contenere dialogando stretto con i compagni).