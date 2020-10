Le pagelle del Crotone - Luperto, buona la prima. Reca instancabile, Messias è tutto da scoprire

vedi letture

Crotone-Juventus 1-1 (12' Simy, 21' Morata)

Cordaz 6 - Guida la difesa da dietro, risponde presente quando viene chiamato in casa. Aveva pronosticato una serata più impegnativa.

Magallan 5 - Non se la cava male quando va in anticipo, ma è in ritardo in occasione dell'1-1 della Juventus: Morata gli scappa via.

Marrone 6 - Deve migliorare ancora in qualche lettura, ma nella serata da ex dimostra alla Juventus che il cambio di ruolo non ha intaccato il suo percorso di crescita.

Luperto 6 - Grande sicurezza in difesa, il passaggio ad una piazza meno ambiziosa di Napoli gli ha sicuramente fatto bene. Combatte senza timore su ogni pallone. Dall'83' Golemic s.v.

Pedro Pereira 6,5 - Corre molto sulla fascia, spinge e non poco e sfiora anche il gol. Non dimentica che contro la Juve bisogna pure difendere, vi si applica e ha successo anche qui. Ottima prova. Dal 73' Rispoli s.v.

Molina 5,5 - Qualche errorino nelle transizioni, in cui è poco lucido, poi per il resto fa legna in mediana. Dall'88' Petriccione s.v.

Cigarini 6,5 - Qualità e quantità a centrocampo. Fondamentale nella fase difensiva a fare da schermo davanti ai tre difensori, l'ex Cagliari va anche vicino al gol in due circostanze.

Vulic 6 - Partecipa all'azione del rigore con una bella palla per Reca. Lascia tante buone impressioni per intelligenza e abilità col pallone. Dal 74' Siligardi s.v.

Reca 6,5 - Guadagna il penalty con un gran bel taglio che sorprende la difesa della Juventus. Affonda sempre sulla sinistra, entra più volte in aria, non si ferma mai. Da rivedere invece quando c'è da contenere.

Messias 7 - Dall'Eccellenza alla Serie A, viene da chiedersi dove sia stato finora. Anche stasera dimostra che a 29 anni, nel pieno della maturità e al primo anno in Serie A, merita la categoria. Sponde, percussioni, combinazioni veloci: un giocatore tutto da scoprire.

Simy 6,5 - Come l'ultima volta in casa, trova la rete. Allora in rovesciata, oggi su calcio di rigore. E' freddo dal dischetto, poi fa sentire il suo peso tra i centrali bianconeri.

Giovanni Stroppa 6,5 - Il 3-5-2 è un modulo collaudato, quello della Juventus no e nel primo tempo si vede. Il Crotone costruisce tanto e gioca bene, indovina trame interessanti e dimostra che in settimana la partita è stata preparata piuttosto bene dal suo allenatore.