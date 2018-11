Le pagelle del Frosinone - Bene Sportiello, Pinamonti decisivo

Frosinone-Fiorentina 1-1

Sportiello 6,5 - Risponde bene a Simeone alla prima, vera, occasione della gara. Si ripete sulla punizione di Biraghi qualche minuto più tardi. Ad inizio ripresa viene beffato dal tocco di spalla di Benassi, anche se forse avrebbe potuto fare qualcosa di più. Nel finale tiene in partita i suoi con una super parata su Chiesa.

Goldaniga 5,5 - Chiesa è un cliente davvero scomodo ed il difensore dei ciociari soffre per tutta la partita. Gara decisamente complicata per la retroguardia dei canarini su quella fascia.

Ariaudo 6 - La sua sponda per Capuano ad inizio primo tempo avrebbe meritato maggior fortuna. In difesa soff

Capuano 6 - Ha sulla testa la palla che avrebbe potuto sbloccare la gara, ma non riesce ad inquadrare la porta e la palla si perde sul fondo. In difesa è decisamente il migliore dei suoi. (Dal 77' Soddimo 6,5 - Entra benissimo in partita, suo il tocco che libera Pinamonti per la conclusione che vale il pareggio.)

Zampano 5,5 - Prende bene il tempo a Gerson ad inizio gara, ma non sfrutta l'occasione. Soffre contro Chiesa e Gerson, rimedia un giallo per una trattenuta evidente sul brasiliano.

Chibsah 6,5 - Una certezza in mezzo al campo. Una diga in mediana, ruba un'infinità di palloni e fa ripartire i canarini spesso e volentieri. Indispensabile.

Maiello 5,5 - Perde in maniera evidente il duello in casa con Chibsah. Prestazione non all'altezza del centrocampista del Frosinone, che non riesce a dare il giusto contributo sia in fase di possesso che in interdizione.

Beghetto 6 - Sulla sua fascia il Frosinone attacca con più costanza, merito anche delle sue galoppate palla al piede.

Vloet 5,5 - Prima da titolare, ma non incide. Meglio ad inizio gara, quando almeno prova a calciare verso la porta di Lafont. Cala col passare dei minuti. (Dal 61' Cassata 6 - Più incisivo in area di rigore, ha una buona occasione ma l'anticipo di Biraghi è perfetto. Porta comunque più vivacità ed intraprendenza all'attacco.)

Campbell 5,5 - Un passo indietro rispetto alle ultime giornate. Dai 3 assist all'anonimato il passo è breve. Paga anche lui l'assenza di Ciano, quello che dà la scintilla all'attacco dei ciociari. (Dal 61'Pinamonti 7 - L'eroe della serata, secondo gol da subentrato in campionato. Con la Spal la sua rete era stata ininfluente ai fini del risultato, stasera segna un gol bellissimo che permette ai canarini di pareggiare una sfida che sembrava ormai persa.)

Ciofani 5 - Si vede pochissimo per tutta la partita, stretto nella morsa di Pezzella e Vitor Hugo.