Le pagelle del Frosinone - Bene Sportiello, Salamon da western

Fonte: Frosinone-Juventus 0-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Sportiello 7 - Quattro parate decisive. Non è colpevole sul gol di Ronaldo, il tiro di Bernardeschi è molto ravvicinato.

Goldaniga 6,5 - Bravo nella sua zona di competenza, non viene mai saltato.

Salamon 7 - Grande, grosso e certamente cattivo. Non va tanto per il sottile quando bisogna calciare via il pallone. Le palle alte sono sue, ha la piccola macchia di tenere in gioco Cristiano Ronaldo sul gol.

Capuano 5,5 - Un errore di valutazione che mette in moto Mandzukic. La scivolata che apre il 2-0 è sua.

Zampano 5 - Sbaglia tre o quattro rinvii, forse in soggezione con Ronaldo. E il passaggio del contropiede sulla seconda rete.

Chibsah 6,5 - È il più mobile dei centrocampisti, alle volte ha licenza di salire. Raddoppia su chiunque graviti da lui. Si fa sfilare da Pjanic in occasione del gol.

Maiello 6,5 - Riesce a dare una buona copertura, assistito dalle mezz'ali. Non sbaglia molto, in fase di costruzione cerca di trovare corridoi (dal 48' Crisetig 5,5 - Con Zampano compie il papocchio del secondo gol).

Hallfredsson 6 - Solito lavoro oscuro per proteggere la propria retroguardia (dall'84' Cassata s.v.).

Molinaro 6,5 - Un paio di buoni cross, una gara attenta in difesa.

Campbell 6 - Incespica quasi costantemente sul pallone quando deve ripartire, ma ne mantiene il possesso. Prova a dare vivacità (dal 71' Ciano s.v.).

Perica 6 - Non la prende praticamente mai, anche perché non ha molto supporto dai compagni. Graziato nel secondo tempo per un fallo su Chiellini.