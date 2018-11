Le pagelle del Frosinone - Ciano non mantiene la promessa

Risultato finale: Parma 0, Frosinone 0.

Sportiello 6 - Una sola parata nella sua gara, quella effettuata su Siligardi nel primo tempo. Pomeriggio di relativa tranquillità.

Goldaniga 6,5 - Chiude con personalità su Gervinho, per la difesa gialloazzurra un'altra prova molto positiva dopo Ferrara.

Ariaudo 5,5 - In ansia, sbaglia tanto in termini di precisione: sia in fase di costruzione che nelle chiusure.

Capuano 6 - Ceravolo non lo impensierisce mai, più antipatico avere a che fare con Siligardi quando passa dalle sue parti.

Zampano 6 - Parte bene, mettendo in seria difficoltà Gobbi con i suoi inserimenti senza palla: cala alla distanza.

Chibsah 6 - Protagonista del tutto involontario dell'espulsione di Stulac, già la solita gara di concretezza e difesa. Dal 69' Gori sv.

Maiello 6 - Nel grigiore generale non spicca: onesta gara passata alla ricerca del pallone e a mordere le caviglie avversarie.

Beghetto 6,5 - Le sue avanzate fanno spesso male sulla sinistra, anche a volte difetta nella giocata decisiva.

Ciano 6 - Aveva promesso il gol e non ci va neanche vicino: il Parma lo controlla bene, non concedendogli neanche un calcio piazzato. Dall'87' Vloet sv.

Campbell 5,5 - Un passo indietro rispetto alla brillantissima prova di Ferrara: un paio di accelerazioni, ma nessun pericolo creato. Dall'80 Soddimo sv.

Ciofani 6 - Gioca contuso per almeno un tempo, ma il suo apporto è fondamentale per il gioco dei gialloazzurri.