Le pagelle del Frosinone - Difesa horror, attacco ancora senza gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sportiello 5,5 - Forse avrebbe potuto fare meglio sul tiro di Under, incolpevole sulle altre reti subite. Nega a Schick la gioia del gol deviando quanto basta il pallone.

Goldaniga 5 - La difesa del Frosinone fa acqua da tutte le parti. La scelta di giocare a tre contro la Roma super offensiva non paga.

Ariaudo 5Under, Pastore ed El Shaarawy seminano il panico nella difesa ciociara. Non riesce a guidare i compagni, soffre tantissimo per tutta la durata della partita.

Capuano 4,5 - Errore grave del difensore ciociaro che perde un pallone sanguinoso dal quale nasce il terzo gol della Roma. La rete che di fatto chiude la gara dopo appena 35 minuti di gioco.

Zampano 5 - Viene costantemente superato da Kolarov. Quando prova a spingere viene sempre fermato dalla difesa della Roma.

Chibsah 6 - L'unico a non mollare. Ci crede fino alla fine, lotta in campo e sfiora il gol nel finale. Solo il palo gli nega la gioia del gol.

Crisetig 5,5 - Subisce il tunnel di Under in occasione del primo gol della Roma. Un cross interessante nel primo tempo, poi solo legna in mezzo al campo.

Cassata 5 - Subisce a centrocampo la fisicità di De Rossi e Nzonzi. Fatica tantissimo quando cerca di impostare il gioco. (Dal 72' Soddimo 5,5 - Entra quando la gara ormai è compromessa. )

Beghetto 5 - Prova a farsi vedere con qualche sgroppata sulla fascia, senza però impensierire la retroguardia giallorossa. La Roma ha vinto tutti i duelli sulle corsie esterne.

Ciano 5 - Davanti il Frosinone fatica tantissimo e non segna. Di palloni giocabili ne arrivano pochi, ma quando i ciociari arrivano in attacco vengono costantemente chiusi della difesa della Roma.(Dal 72' Campbell 5È sempre l'uomo più atteso, ma deve trovare la condizione giusta altrimenti anche Longo perderà la pazienza.)

Pinamonti 5 - Longo prova ad affidarsi al giovane attaccante scuola Inter, ma la scelta non lo premia. Stretto fra Fazio e Manolas, la giovane punta non riesce mai a rendersi pericolosa. (Dal'65' D.Ciofani 6 - Porta tutta la sua esperienza e si vede. Sfiora il gol e mette un po' in difficoltà la difesa della Roma)