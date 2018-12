Le pagelle del Frosinone - Disastro Campbell, male tutta la difesa

Napoli-Frosinone 4-0 (Zielinski, Ounas, Milik, Milik)

Sportiello 5,5 - Il gol di Zielinski nasce da una serie di scelte sbagliate in fase di disimpegno da parte del Frosinone, a partire proprio dall'estermo difensore ciociaro. Non può molto sulle conclusioni di Zielinski e Ounas. Difficile fare qualcosa anche in occasioni delle reti di Milik, gli azzurri sbucano da tutte le parti.

Goldaniga 5 - Non ci sono errori evidenti, ma la gara della retroguardia del Frosinone è da dimenticare.

Ariaudo 5 - Sua la devaizione sul tiro di Ounas che di fatto beffa Sportiello. Buon primo tempo in marcature su Milik, poi il tracollo nella ripresa.

Capuano 5 - Salvataggio provvidenziale su Milik nel finale di primo tempo. Un lampo in una partita davvero complicata, soffre tantissimo le accelerazione di Ounas e Younes.

Zampano 5 - Soffre tantissimo sulla fascia. Non spinge praticamente mai, come del resto tutta la squadra. (Dal 71' Ghiglione 5,5 - Entra quando ormai la gara è compromessa, non può fare molto. )

Chibsah 5,5 - Il solito mastino, ma questa volta non basta.

Maiello 5 - Sua la prima occasione per il Frosinone. Un pallonetto da distanza siderale che non sorprende Meret. E questa, di fatto, è l'unica occasione dei ciociari. (Dal 75' Soddimo S.V)

Cassata 5,5 - Forse qualcosa in più rispetto ad i suoi compagni, almeno per quanto riguarda la fase di interdizione.

Beghetto 5 - Soffre tantissimo le accelerazioni di Ounas. La musica non cambia quando entra Younes.

Campbell 4,5 - Nel primo tempo tocca solo un paio di palloni, complice l'atteggiamento rinunciatario del Frosinone. Nella ripresa, se possibile, fa ancora peggio

Pinamonti 6 - Tanto lavoro sporco per il giovane scuola Inter. Una gara davvero complicata, perché il Frosinone si fa vedere pochissimo davanti. (Dal 60' Ciano 5 - Non riesce a cambiare l'andamento della gara. Anzi, perde anche Milik in occasione del terzo gol del Napoli)