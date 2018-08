Le pagelle del Frosinone - Si salvano solo Sportiello e Ciano

Atalanta-Frosinone 4-0

Sportiello 6 - Salva il salvabile, nulla può sulle quattro reti subite.

Goldaniga 5 - Con un Gomez così è difficile per tutti, ma dalle sue parti si sfonda troppo

Salamon 5 - Dopo il primo gol crolla come quasi tutta la squadra. L'Atalanta dà la sensazione di poter infierire.

Krajnc 5 - Come i compagni di reparto, non riesce ad arginare la furia nerazzurra.

Zampano 4.5 - Come Goldaniga, peggio di Goldaniga perché la sua corsia è una vera e propria autostrada per gli orobici

Chibsah 5 - In costante difficoltà sia nel contrastare che nel proporre.

Maiello 5 - Un lancio nel vuoto a inizio partita è il segnale premonitore di una notte da dimenticare. (dal 63' Soddimo sv: Entra a partita compromessa).

Hallfredsson 5.5 - L'islandese è l'ultimo a mollare, quello che ci mette ogni tanto una pezza. Ma alla fine cade anche lui

Molinaro 5 Parte con uno splendido assist per Ciano, poi perde il pallone che costa il vantaggio dell'Atalanta. E nel primo tempo anche Toloi diventa una minaccia.

Ciano 6 È l'unico che si sta rendendo realmente pericoloso. Tecnica e velocità. Una prestazione che dimostra come questo giocatore possa stare in Serie A. (dall'82' Pinamonti sv).

Perica 4.5 Nel primo tempo si fa notare solamente per aver steso Toloi: in pratica si sono invertiti i ruoli. Nel secondo tempo non migliora. (dall'82' Matarese sv).