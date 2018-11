Le pagelle del Genoa - E' tornato il Pistolero, Kouamé spina nel fianco

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Genoa-Sampdoria 1-1

Radu 6 - Incolpevole sulla rete di Quagliarella, deve fare poco nel resto della partita.

Biraschi 6,5 - Ferma Defrel e spesso anche Quagliarella, non ha sbavature nella serata di Marassi.

Romero 6,5 - Si fa rispettare in difesa, così come in fase offensiva. Sfiora la rete di testa poco prima dell'intervallo.

Criscito 6,5 - Tiene alta la sua difesa fino all'ultimo, prestazione di grande personalità quella del capitano del grifone.

Romulo 6 - Cerca la rete al 40', ma Audero gli dice di no. Importante nelle due fasi di gioco.

Hiljemark 6 - Bada al sodo nel reparto centrale del campo, nella ripresa pennella un paio di palloni che avrebbero meritato miglior fortuna.

Veloso 5,5 - Sfrutta l'esperienza e le sue geometrie, sfiorando anche la rete su punizione nella prima frazione. A volte, però, rallenta l'azione.

Bessa 6 - Non dà troppi riferimenti agli avversari, lotta dall'inizio fino a quando è richiamato in panchina. (Dall'83' Sandro sv - In campo per fare densità e bloccare il risultato).

Lazovic 6 - Attento nella fase difensiva, propositivo (seppur senza incidere) in quella propositiva. Lascia il campo per crampi. (Dal 70' Pedro Pereira 6 - Offre la freschezza atletica nella parte finale di gara per provare a creare occasioni nella metà campo avversaria).

Kouamé 6,5 - Il gol al Napoli ha confermato i progressi, contro la Sampdoria offre una nuova prestazione importante. E' una spina nel fianco costante per la difesa avversaria. Al 61' sfiora la rete di testa, ma Audero dice no.

Piatek 7 - Perde sangue dal naso dopo pochi minuti, situazione causata da una pallonata fortuita di Bessa. Proprio il polacco prende il pallone sotto il braccio per rialzare il grifone dopo il vantaggio doriano, un gesto da leader trasformato in rabbia agonistica: poco dopo guadagna e realizza il rigore del pareggio. Crea pericoli anche nella ripresa. Archiviato il black friday, in casa Genoa - giocando col significato di 'piatek' dal polacco - è archiviato anche il black Piatek.