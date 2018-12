Le pagelle del Genoa - Kouamé con il motorino, Criscito ingenuo

Fonte: Genoa-Spal 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radu 6,5 - Tanto brutto da vedere quanto efficace. Incolpevole sul gol, toglie la doppietta a Petagna con un volo da Batman.

Biraschi 6,5 - Più che positivo nel difendere la sua zona, capitano quando esce Criscito..

Romero 6,5 -Argentino, di indole e per ruvidità. Si guadagna il rigore dell'1-1.

Criscito 4 - La sua partita dura undici minuti, poi decide di stendere Schiattarella. Meriterebbe di meno, ma va detto che il rosso è quantomeno discutibile.

Pedro Pereira 5,5 - Non si vede praticamente mai, ma la sua è una gara di sacrificio (dal 46' Gunter 6,5 - Stilisticamente non eccelso, ma efficace)

Hiljemark 5,5 - Costretto a fare da elastico tra centrocampo e attacco, non incide.

Sandro 6 - Prandelli lo posiziona al centro della mediana, con compito di schermare la mediana.

Veloso 5,5 - Beccato dai suoi stessi tifosi, non riesce a dare la qualità che dovrebbe (dal 66' Rolon s.v.).

Lazovic 6 - Ha un compito complicato, quello di limitare Lazzari - da solo - dopo l'espulsione di Criscito. Non fa male.

Kouamé 7 - Ha velocità e fisico, si sacrifica per la squadra, quando strappa sembra avere sotto un motorino.

Piatek 7 - Freddo dal dischetto, ha una forza fuori dal comune. E non si risparmia nemmeno nel pressing, ma liscia dopo aver preso spazio a Bonifazi.