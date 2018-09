Le pagelle del Genoa - Piatek è già nella storia, Pandev usato sicuro

Genoa-Chievo 2-0 (42' Piatek, 54' Pandev)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Radu 6 - Inoperoso per gran parte del match, risponde presente quando Barba lo chiama in causa con un colpo di testa da distanza ravvicinata nella ripresa. Esordio positivo.

Biraschi 6,6 - Sicuro ed efficace in difesa, non rinuncia a sganciarsi palla al piede. Nessun particolare problema contro l'attacco del Chievo.

Spolli 6,5 - Grande forza fisca nelle due aree, fa buona guardia sul giovane Stepinski. I palloni alti sono tutti i suoi.

Criscito 6,5 - Solita garanzia in fase difensiva, annienta uno spaestato Leris nel primo tempo e non disdegna a lanciarsi in avanti nonostante oggi parta come terzo di difesa.

Pereira 6 - Propositivo sulla fascia destra. Dialoga bene coi compagni di reparto, offrendo una prova sufficiente.

Romulo 6 - Garantisce tanta quantità alla mediana del Genoa, muovendosi per tutto il campo e recuperando una grande quantità di palloni.

Hiljemark 6 - Visione di gioco e buon tocco di palla, prestazione positiva ma senza sussulti particolari (Dal 77' Mazzitelli 6 - Equilibrio in mezzo al campo quando ormai il Genoa deve solamente amministrare il doppio vantaggio).

Lazovic 6,5 - Spina nel fianco costante per Cacciatore e Tomovic, l'ex Stella Rossa confeziona un assist perfetto per Piatek grazie a un'inarrestabile cavalcata palla al piede sulla sinistra, prima di propiziare nella ripresa anche il 2-0 di Pandev. (Dal 73' Zukanovic 6 - Più bloccato rispetto a Lazovic, contribuisce alla vittoria rossoblù constrastando le scorribande del neo-entrato Depaoli).

Pandev 6,5 - Sfiora il gol con una conclusione da distanza ravvicinata all'11', lo trova con un perfetto rasoterra al 54'. Una gioia che premia l'ennesima prova di sostanza dell'attaccante macedone (Dal 57' Bessa 6 - Arretra il suo raggio d'azione rispetto a Pandev, mostrando una buona tenuta fin dai primi minuti).

Kouamé 6 - Tanta corsa e tanto spirito di sacrificio. Non lascia il segno, ma aiuta comunque Piatek e Pandev a smarcarsi dai difensori avversari.

Piatek 7 - Sesto gol in cinque partite, ormai non si può più parlare di sorpresa. Piatek, comunque vada, è una scommessa che il Genoa ha già vinto. E anche il primo giocatore della storia del club ad andare a bersaglio in tutte le prime cinque partite di Serie A.