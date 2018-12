Le pagelle del Genoa - Radu è un muro, Piatek si sveglia tardi

Genoa-Fiorentina 0-0

Radu 7 - Rischia tantissimo dopo una manciata di secondi, ma per sua fortuna Simeone fallisce incredibilmente da pochi passi. Più tardi è bravissimo sulla bella conclusione di Chiesa. Nella ripresa viene salvato ancora una volta dal palo, prima di rispondere alla grande sull'ennesima conclusione di Chiesa.

Biraschi 5,5 - Dalla sua parte la Fiorentina riesce a sfondare più facilmente, anche perché non ha sempre il supporto di Romulo, più vicino alle punte che alla difesa.

Romero 7 - Punzecchiato da Prandelli nei giorni scorsi, sfodera una super prestazione. Stravince il duello con Simeone.

Criscito 6 - Esperienza al servizio della squadra. Gara senza sbavature per il difensore del Grifone.

Romulo 6 - Meglio quando c'è da spingere, in fase difensiva mostra i soliti limiti.

Hiljemark 5 - Si vede davvero poco in campo, ingabbiato dai centrocampisti viola.(Dal 59' Veloso 6 - Rischia per un tocco di mano in area di rigore. Per il resto porta ordine e geometria in mezzo al campo.)

Bessa 6 - Sua la prima occasione del Genoa ad inizio ripresa. Gran botta dal limite che trova l'ottima risposta di Lafont. (Dall'88' Sandro S.V.)

Rolón 6 - Maluccio nel primo tempo, cresce tantissimo nella ripresa.

Lazovic 6 - Un po' in ombra rispetto alle ultime uscite. Decisamente meglio nel secondo tempo.

Kouamé 6 - Gara di corsa e sacrificio. Sempre in pressing sul portatore di palla, pericoloso quando il Genoa riparte in contropiede. Esce stremato nel finale.(Dall'82' Favilli S.V)

Piatek 6 - Ci mette un po' troppo ad accendersi, ma nella seconda metà della ripresa crea almeno tre palle gol.