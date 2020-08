Le pagelle del Genoa - Romero è croce e delizia. Nessuno marca Sanabria

vedi letture

GENOA-HELLAS VERONA 3-0

Perin 6 - Non fa mezza parata nel primo tempo, perché il Verona non si fa praticamente mai vedere.

Masiello 6,5 - Solido, senza sbavature, quasi mai saltato da Lazovic. Sulla destra come terzino bloccato gioca una discreta partita.

Romero 6,5 - Croce e delizia. Perché prima segna un bel gol, poi con la sua solita - e anche eccessiva - foga va a colpire il ginocchio di Pessina. Per il resto non ha grossi problemi. Si fa anche espellere all'ora di gioco per doppia ammonizione, in maniera banale.

Zapata 6 - Difende bene, anche se gli avversari non gli danno grossi problemi.

Criscito 6 - Si fa male subito, lascia la fascia dopo pochissimo (dal 22' Barreca 6 - Presidia la sua fascia senza grosse difficoltà, perché Faraoni non ha la solita benzina).

Ankersen 6 - Sulla sua fascia spesso arretra per difendere al meglio, qualche volta prova la sortita ma la serata è tranquilla.

Lerager 7 - Molto bello l'assist, perché il cross al bacio va a pescare perfettamente la testa di Sanabria.

Behrami 6,5 - Si fa vedere meno rispetto al compagno di reparto, cerca di difendere al meglio.

Jagiello 6,5 - Assist su corner a parte, è abbastanza prezioso quando c'è da dare quantità al centrocampo (dall'83' Cassata 5 - Entra, litiga con Amrabat e prende un rosso).

Pandev 6,5 - Regala un cioccolatino per Sanabria sul 2-0, anche se viene marcato in maniera davvero approssimativa (dall'82' Pinamonti s.v.).

Sanabria 7,5 - I difensori del Verona sembrano adottare il distanziamento sociale su di lui. Lui ne approfitta da grande centravanti (dal 64' Goldaniga s.v.)

Nicola 6,5 - Salva il Genoa dopo un buonissimo girone di ritorno, adesso bisognerà capire se Preziosi lo confermerà. C'è da dirlo: il Verona ha fatto molto poco per rendergli difficile la vita.