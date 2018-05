Le pagelle del Genoa - Rossi cambia la gara, Bertolacci non convince

Risultato finale: Benevento-Genoa 1-0

Lamanna 6 - Si arrende, inerme, al tap-in di Diabaté nel finale. Serenità quasi assoluta per due terzi della gara: quando si rompono gli indugi, è protagonista di una smanacciata in tuffo sul radente di Viola.

Biraschi 5,5 - Parte nella linea a tre, dirottato per necessità sul binario destro dopo l'infortunio di Rosi. Un paio di buone iniziative da terzino nel primo tempo, cala nella ripresa e non tiene Brignola sullo sprint che innesca il gol-vittoria di Diabaté.

El Yamiq 6 - Sfrutta la chance concessagli da Ballardini. L'approccio è incoraggiante: il più impegnato (e il più efficace) nel terzetto difensivo. S'assesta su standard più moderati nel prosieguo della partita.

Izzo 5,5 - Serata non esaltante: alterna qualche buon rammendo a cali di tensione che lo conducono a giocate talvolta goffe. Non riesce a trasmettere solidità: non commette errori marchiani, sembra però patire la spregiudicatezza degli attaccanti del Benevento.

Rosi 5,5 - Giornata anomala per il romano: schierato all'ultimo secondo utile per il forfait di Lazovic, emula il compagno, messo ko da un guaio muscolare. Nel mezzo, nessuna accelerazione e qualche falla in contenimento. (Dal 29' Spolli 6 - Ordinato dopo l'ingresso, alza bandiera bianca per un problema fisico. Dal 69' Salcedo 6 - Vicino al primo gol in A con un destro disinnescato da Puggioni).

Hiljemark 6 - Si nasconde per un'ora abbondante, limitandosi ad un palleggio scolastico e orizzontale. Acquisisce vivacità quando le squadre si allungano: cestina un'occasione d'oro con il destro fallito dopo il triangolo rapido con Lapadula.

Cofie 5,5 - È perno basso e non sfigura quando la mette sul fisico. Non può, per caratteristiche, smistare e iniettare fluidità come un vero regista. Colpevole nell'occasione chiave della gara: non riesce a disinnescare la fiammata di Brignola.

Bertolacci 5,5 - Iniziative sporadiche e inconcludenti. Trascinato dall'irruenza nella ripresa: rimedia un cartellino giallo per una scivolata scomposta su Cataldi, rischia anche la seconda sanzione con qualche protesta di troppo.

Omeonga 6 - Freschezza atletica (e in parte anche tecnica) che dà respiro alla costruzione ligure in alcune circostanze. Non si esprime appieno: lascia intravedere alcuni colpi intriganti, pur prendendosi qualche pausa. Un gran destro da fuori deviato da Puggioni.

Medeiros 5,5 - Il pallone transita sovente dai suoi piedi, quasi per inerzia. Tra i più in palla nella prima frazione contratta, anche se la precisione non l'assiste in alcuni momenti topici. Non esattamente entusiasta, al momento del cambio. (Dal 57' Rossi 7 - Cambia la partita, ispira e rifinisce: gli manca solo l'ultimo tocco).

Lapadula 6 - Serata a due facce: slegato dai compagni nel primo tempo, s'accende quando Pepito Rossi rileva Medeiros. Con l'ex Villarreal è più coinvolto: il triangolo con Hiljemark una delle giocate migliori della sua prova.