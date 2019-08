Le pagelle del Genoa - Schone timbra alla prima, bene Ghiglione

Risultato finale: Genoa-Imolese 4-1

Radu 6 - Viene impegnato pochissimo dall’attacco emiliano, nulla può sulla rete di Alimi.

Romero 6 - Allargato sul centro-destra da Andreazzoli non ha nessun sussulto disputando una partita attenta.

Zapata 6 - Quando l’Imolese si fa vedere per vie centrali fa valere la sua esperienza e il suo stacco di testa.

Biraschi 6 - Dopo un brevissimo periodo di adattamento sulla sinistra, gioca una partita priva di sbavature.

Ghiglione 7 - Il migliore in campo per i suoi. Padrone assoluto della fascia destra firma il tris della sua squadra con una conclusione precisa.

Lerager 6,5 - Tampona bene tutti gli spazi a disposizione facendo ripartire l’azione come vuole il suo tecnico.

Schone 7 - Si presenta al suo nuovo pubblico con un gol su punizione, specialità della casa. Delizia la platea con alcune giocate sopraffine strappando applausi dal numero pubblico di Chiavari (Dall’80’ Romulo sv).

Saponara 6,5 - Schierato da Andreazzoli nel ruolo di mezzala, impiega poco più di 25 minuti per realizzare il suo primo gol con la maglia del Genoa (Dal 31’ Radovanovic 6 - Entra a gara in corso giocando con ordine in mezzo al campo)

Criscito 6,5 - Si sgancia spesso sulla fascia sinistra cercando a più riprese la profondità verso Kouamé. Freddo dal dischetto quando realizza il vantaggio del Genoa.

Kouamé 5,5 - Viene cercato spesso dai compagni, si muove bene anche se finisce troppo nella trappola del fuorigioco. Si divora la palla del poker nella ripresa (Dal 74’ Favilli sv).

Pinamonti 6,5 - Fa a sportellate con la difesa dell’Imolese, serve a Ghiglione la palla del 3-0 e colpisce una traversa nel secondo tempo.