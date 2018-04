Le pagelle del Genoa - Spolli leader della retroguardia, Laxalt mai domo

Risultato finale: Sampdoria-Genoa 0-0

Perin 6 - Dice no ai timidi tentativi degli attaccanti della Sampdoria specie nel secondo tempo, per il resto è sempre attento anche in uscita.

Biraschi 6,5 - Specie nel primo tempo arriva sempre primo su tutti i palloni gettati in avanti dalla Sampdoria, ci mette tutto quello che ha in campo e non sbaglia.

Spolli 7 - Fa valere tutta la sua esperienza nel pacchetto arretrato del Genoa, dalle sue parti non si passa ad ingaggia un duello serrato con Quagliarella senza mai concedergli spazi.

Zukanovic 6,5 - Grande prestazione per il centrale di sinistra, cala soltanto sul fianle di gara ma senza mai concedere campo agli attaccanti della Sampdoria.

Pereira 5,5 - Viene preferito a Lazovic per sostituire Rosi, parte con intraprendenza poi si eclissa con il passare dei minuti. Nel finale poi è stanchissimo e sbaglia diversi traversoni.

Hiljemark 6 - Si sacrifica in mezzo al campo per chiudere tutti gli spazi ai centrocampisti della Sampdoria, duella a muso provando anche qualche inserimento in zona offensiva.

Bertolacci 6,5 - Prezioso il lavoro dell'ex Milan, soprattutto davanti alla difesa riesce a dare una grossa mano in fase di non possesso al pacchetto arretrato del Genoa. Non male nemmeno da trequartista nel finale.

Rigoni 6 - Nulla da eccepire nella prestazione dell'esperto centrocampista del Grifone, si fa valere sui palloni alti e nel finale si spinge in area di rigore avversaria.

Laxalt 6,5 - Macina i chilometri sull'intera corsia mancina, si esalta in queste gare ad alto tasso agonistico e fa da spola tra attacco e difesa senza accusare la fatica.

Pandev 5,5 - Ha meno spazio per mettersi in mostra nel breve, la difesa della Sampdoria non gli concede spazi per esaltarsi. Si vede giustamente annullare una rete per fuorigioco. (Dal 61' Cofie 6 - Entra per creare più densità in mezzo al campo, utile per il Genoa in fase di contenimento).

Lapadula 6 - Anche se riceve pochissimi palloni giocabili si sbatte tanto per aprire spazi per i compagni, interessante qualche sponda di testa. Da premiare la dedizione e la voglia di far bene. (Dal 88' Galabinov sv).