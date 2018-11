Le pagelle del Genoa - Sprofondo rossoblu, l'ingresso di Piatek non basta

Risultato finale: Inter-Genoa

Radu 6 - Preso a pallate in avvio, può fare ben poco sui gol di Gagliardini e Politano. E' da applausi la parata sulla linea al 49' sul tocco ravvicinato di Perisic, ma per sfortuna del portiere arriva ancora Gagliardini a ribadire in rete. Il finale di gara è come i primi minuti, col Genoa che concede altri due gol.

Biraschi 4,5 - Contiene bene nei primi minuti, poi il suo tocco involontario al 14' lancia a rete Gagliardini. Concorso di colpe sul 3-0 nerazzurro con Sandro, perché il numero 14 genoano non riesce ad anticipare Perisic prima dell'intervento di Radu.

Romero 5 - Si fa sorprendere troppo spesso dalle verticalizzazioni dell'Inter. Ferma Lautaro, ma non può nulla sugli altri attaccanti.

Gunter 4,5 - Sabato senza gloria per la difesa del Genoa, si fa trovare spesso impreparato di fronte le azioni avversarie.

Pereira 5 - Perde la marcatura su Lautaro a inizio partita, per sua fortuna l'argentino calcia fuori dallo specchio della porta. Non riesce a incidere nella zona di sua competenza. Perde Nainggolan sull'azione del definitivo 5-0, concorso di colpe con Biraschi in questa circostanza.

Romulo 5,5 - Prova a tenere il Genoa a galla nel primo tempo, cala alla distanza. (Dal 79' Omeonga sv - In campo per provare a limitare i danni).

Sandro 5 - Ci mette agonismo e fisicità, ma non basta. Sovrastato da Gagliardini in occasione del terzo gol interista, l'ex Tottenham e Benevento non riesce a blindare il proprio centrocampo. (Dal 58' Veloso 5 - Sprofonda insieme ai suoi compagni).

Bessa 5 - Prova a dare qualità alla manovra genoana, senza successo.

Lazovic 4,5 - Buono lo spunto offensivo che avrebbe dato il vantaggio al Genoa ma, dopo aver superato D'Ambrosio, pecca di egoismo calciando a lato. Al 17' si fa anticipare da Politano in occasione del raddoppio nerazzurro.

Pandev 5 - Applaudito dal suo ex pubblico per i trascorsi in maglia nerazzurra, uno degli eroi del Triplete del 2010 fa fatica a imporsi nella metà campo avversaria. Schierato inizialmente al posto di Piatek, la difesa interista gli concede poco spazio. (Dal 50' Piatek 5,5 - Entra in campo a situazione già compromessa. Non riesce a risollevare il grifone).

Kouamé 5,5 - Buona vivacità, ma nella prima frazione può fare poco. Prova ad accendere la luce in area interista, ma non può fare tutto da solo o quasi.