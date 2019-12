Le pagelle del Lecce - Difesa da incubo: Farias uno dei pochi a crederci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gabriel 6,5 - Nel primo tempo salva il risultato in almeno tre occasioni e non può niente sul gol di Orsolini da distanza ravvicinata. Niente da fare anche nelle reti della ripresa. La sua prestazione è più che sufficiente.

Rispoli 5 - Sansone è un brutto cliente e nel primo tempo fa molta fatica ad arginarlo. Anche nella ripresa fa molta fatica in un pomeriggio completamente da dimenticare.

Lucioni 5 - Soffre molto Palacio e tutto il resto dell'attacco del Bologna. Ci capisce poco e niente per tutti i 90' e va sempre in affanno.

Rossettini 5 - Come tutta la difesa giallorossa trascorre un pomeriggio da incubo. Niente da salvare neanche nella sua prestazione. La sosta dovrà servire a Liverani per riorganizzare anche la sua retroguardia.

Calderoni 4,5 - In ritardo in occasione dal gol di Orsolini che sblocca il risultato. Va spesso in difficoltà contro l'esterno classe 1997 del Bologna che lo salta secco anche in occasione dello 0-3. Suo l'assist per Babacar ma nel finale prende anche un giallo pesante che gli farà saltare la prima gara del 2020 contro l'Udinese.

Tabanelli 5,5 - Soffre anche lui nella prima frazione di gioco. Non riesce mai a incidere e dopo un'ora lascia il campo. (Dal 60' Farias 6,5 - Riapre la partita a tempo scaduto. Uno dei pochi a provarci).

Tachtsidis 5,5 - Perde una palla pesante che poteva costare cara nel primo tempo ma Poli grazia la squadra di Liverani. Nervoso e ammonito, la sua gara dura solo un tempo. (Dal 46' Shakhov 5,5 - Non porta il cambio marcia desiderato da Liverani. Anche lui fa molta fatica in fase offensiva).

Petriccione 6 - Forse il migliore dei suoi nel primo tempo. Nella ripresa cala sotto i colpi del Bologna che chiude la partita con altre due reti prima di rilassarsi forse troppo.

Mancosu 5,5 - Rientra in campo dal 1' ma la sua condizione fisica, per forza di cose, non è ottimale e contro il dinamismo del Bologna può fare poco e niente. La pausa servirà a lui e a tutta la squadra.

Falco 5,5 - Nessuna giocata di rilievo nel primo tempo. Nella ripresa il copione non cambia: pomeriggio no per il numero 10 di Liverani. (Dall'81' La Mantia sv).

Babacar 6 - Urlo del gol strozzato in gola dopo 10' per un fuorigioco di pochi centimetri. Si dà da fare contro la difesa del Bologna e alla fine trova la rete con un bel destro al volo. Sufficienza guadagnata.