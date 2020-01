Le pagelle del Lecce - La difesa fa acqua. Male Mancosu e Babacar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel 6,5 - Lo stacco di Dawidowicz lo lascia di sasso, ma poco dopo salva i suoi con un doppio intervento. Costretto a uscire per un problema fisico. (Dal 28' Vigorito 5,5 - Salva in un paio di circostanze, nel finale stende Amrabat, concedendo il rigore agli ospiti).

Lucioni 5 - Si perde Dawidowicz in occasione della rete che sblocca la sfida, poi è autore di un paio di chiusure. Esce prima dell'intervallo, forse per un problema fisico. (Dal 43' Majer 6 - Rischia subito di trovare la rete, ma la traversa gli nega la gioia. Nella ripresa non riesce a cambiare ritmo).

Rossettini 6 - Il migliore del reparto arretrato dei giallorossi. L'ex Genoa ci mette una pezza ogni volta che può ed è quello che soffre di meno le palle inattive.

Dell'Orco 4,5 - Non perfetta la posizione in occasione del raddoppio di Pessina, in generale dà sempre l'impressione di essere in ritardo. Nella ripresa "corona" la sua prestazione con un'espulsione.

Rispoli 5 - Lazovic gli fa venire il mal di testa in più di un'occasione. Nella ripresa si divora la rete che avrebbe potuto riaprire il match.

Tachtsidis 5 - Troppo lento, quasi sempre in ritardo. Il senso della posizione lo salva in qualche circostanza, ma la differenza di passo con gli avversari è evidente.

Deiola 5 - Anche lui sbanda insieme ai compagni di reparto. Mai in partita, mai in grado di dare qualità alla manovra.

Mancosu 5 - Mai pericoloso in avanti, si lascia bruciare da Pessina in occasione del raddoppio dell'Hellas. Prestazione da dimenticare.

Donati 5,5 - Contiene bene Faraoni, anche se non riesce a pungere. Nel complesso non sfigura.

Lapadula 5,5 - Ha un paio di buone occasioni ma non riesce a incidere. Almeno si muove e cerca di rendersi utile alla squadra.

Babacar 5 - Resta fermo ad osservare lo stacco imperioso di Dawidowicz. Davanti non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso. (Dal 69' Meccariello 6 - Entra a risultato già compromesso, con il Verona in controllo e poco voglioso di affondare ancora il colpo).