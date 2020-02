vedi letture

Le pagelle del Lecce - Serata da dimenticare per Vigorito. Petriccione, errore fatale

Roma-Lecce 4-0 (13’ Under, 37’ Mkhitaryan, 70’ Dzeko, 80’ Kolarov)

Vigorito 5 - Incolpevole sul gol dell’1-0 capitolino, sbaglia invece l'uscita sul 2-0 e si fa beffare sul suo palo in occasione del poker. Quattro reti subite, ma anche qualche buon intervento: per questo non si scende sotto il 5 in pagella.

Donati 5 - Contro Mkhitaryan e Kolarov, su quella fascia, purtroppo per il Lecce stasera può solo rincorrere (Dall’83’ Meccariello s.v.).

Lucioni 5 - Nessun errore grave, ma contro Dzeko lui e i suoi compagni di reparto vanno costantemente in affanno.

Rossettini 5 - Stesso discorso fatto per Lucioni: il bomber bosniaco e, più in generale, gli attaccanti della Roma imbucano la difesa salentina come e quando vogliono.

Calderoni 5,5 - Un po' meglio rispetto all'altro terzino, anche perché il suo cliente è Bruno Peres e non Kolarov.

Deiola 5,5 - Ci prova, ma finisce ben presto perdendosi nel giro-palla dei centrocampisti della Roma.

Petriccione 5 - Un errore che pesa dopo soli 13 minuti, quando perde quel velenosissimo pallone davanti alla difesa che avvia l’azione del vantaggio della Roma. Sostituito già durante l’intervallo (Dal 46’ Shakhov 5,5 - Entra nella ripresa schierandosi al fianco di Mancosu per aiutare il Lecce a rimontare, ma non riesce minimamente ad aumentare la pericolosità dei suoi).

Majer 5,5 - Travolto dai tre trequartisti della Roma, non riesce a trovare il bandolo della matassa (Dal 66’ Tachtsidis 5,5 - L'ex di giornata fa il suo ingresso in campo quando ormai la partita è compromessa)

Barak 5,5 - Da trequartista tocca pochi palloni, un po' meglio da mezzala nel secondo tempo, ma neanche lui oggi arriva alla sufficienza.

Mancosu 5,5 - Impegna Pau Lopez su calcio piazzato e serve un gran pallone a Lapadula. Per il resto, si perde dinanzi alle maglie giallorosse.

Lapadula 6 - Tanto movimento, ma i compagni stasera non lo servono mai. Contrariato, prova quindi a inventarsi un eurogol con un piattone mancino al volo che si infrange clamorosamente sul palo.

Fabio Liverani 5 - Il suo Lecce oggi appare tutt'altro che spumeggiante. Stranamente poco ispirato nella metà campo della Roma, incerto come spesso accaduto quest'anno invece in fase difensiva. Una battuta d'arresto, dopo le tre storiche vittorie consecutive e sul campo dei giallorossi, poteva essere comunque messa in preventivo.