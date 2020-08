Le pagelle del Lione - Lopes para quel che può. Ekambi sprecone, Cornet buca

LIONE-BAYERN MONACO 0-3

Lopes 6,5 - Il primo tiro di Gnabry è una folgore imparabile, compie un miracolo su Lewandowski ma poi non c'è nessuno a proteggerlo sul 2-0. Non sbaglia niente ma non può nemmeno far molto su Lewandowski).

Denayer 6,5 - Ruvido, molto forte fisicamente, combatte e alle volte ha anche la meglio. È anche vero che a una certa gli avversari arrivano da tutte le parti.

Marcelo 4,5 - Il perno centrale, spesso se la deve vedere con Lewandowski. Non è un qualcosa di semplice. Prende un giallo che rischia di essere un arancione. Lewandowski lo sovrasta.

Marcal 5 - Dovrebbe prendere Gnabry quando esce Cornet, non riesce a rintuzzare nel momento corretto (dal 73' Cherki s.v.).

Dubois 6 - Buca solamente in una circostanza, quando Perisic si trova davanti a Lopes in maniera troppo semplice. Per il resto ha un buon impatto sulla sua corsia (dal 67' Tete s.v.)

Caqueret 5,5 - Prova a dare quantità alla manovra, senza disdegnare gli inserimenti per cercare l'ultimo passaggio.

Bruno Guimaraes 5 - Non è un caso che venga cambiato a fine primo tempo. Solitamente un guanto, oggi non riesce a fare filtro e per questo Garcia preferisce cambiare (dal 46' Thiago Mendes 6 - Fa discretamente meglio rispetto all'avversario, ma senza nulla di trascendentale).

Aouar 6,5 - Tocchi felpati, giocate di alto livello. Probabilmente regge il confronto con gli avversari, ma lui è da solo o quasi.

Cornet 4,5 - Prima viene preso in mezzo da Kimmich e Gnabry. Poi perde il pallone e manda in porta il raddoppio. Colpevole in entrambi i gol, non la sua miglior partita.

Ekambi 4,5 - Sbaglia da due passi l'occasione d'oro per portare in vantaggio la sua squadra, ma in generale sembra impreciso. Quando deve ingaggiare la corsa con Davies ne esce, naturalmente, sconfitto (dal 68' Reine-Adelaide s.v.).

Depay 5,5 - All'inizio corre come una scheggia impazzita, ha il demerito di non segnare l'1-0 alla partenza, quando c'è il raddoppio pure lui si scarica un pelo. Comunque una spina nel fianco (dal 58' Dembele 6,5 - Il primo pallone conquistato diventa subito un'occasione, è poco sfruttato dai compagni ma si fa sentire).

Garcia 5,5 - Il Bayern Monaco è ovviamente molto più forte del Lione, lui non riesce a cambiare dopo l'1-0 di Gnabry. La sua partita finisce in quel momento.