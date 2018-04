Le pagelle del Milan - Altra bocciatura per André Silva, Bonucci regge

Risultato finale: Milan-Benevento 0-1

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Donnarumma 6 - Deve arrendersi nel vis-à-vis con Iemmello: l'ex Sassuolo è glaciale e lo fulmina. Rammendo scacciaguai sul retropassaggio sciagurato di Rodriguez. Poi è spettatore del vano forcing rossonero.

Calabria 5,5 - Quello che si aspettava in contenimento: i sanniti non sfondano a sinistra, o quantomeno senza soluzione di quantità. Sottotono in appoggio: quando guadagna un corridoio propizio non riesce a scodellare in area come vorrebbe.

Bonucci 6,5 - Anche quando il reparto pare perdere le distanze non si scompone, reggendo la baracca e badando al sodo. Tanti anticipi, solita personalità in impostazione, con qualche imprecisione da mettere inevitabilmente in conto.

Zapata 6 - È circumnavigato dall'imbucata di Viola per Iemmello. Non esente da colpe sull'episodio chiave: rimedia con una sequenza di disimpegni che gli valgono anche qualche timido applauso dagli spalti. Connessione ok con Bonucci.

Rodriguez 5,5 - Le sgroppate con tempistica svizzera sono ormai un leitmotif in casa rossonera. Questa sera, però, meno del consueto: qualche tracciante invitante, ma nulla più. Calo vistoso nelle battute finali.

Borini 5,5 - Non naufraga nell'annaspante prima frazione il jolly rossonero. Una bella sgambata condita dal tracciante smanacciato da Puggioni, poi un'astuta imbucata per André Silva. A corrente alternata: Gattuso gli preferisce Suso ad inizio ripresa. (Dal 49' Suso 5,5 - Il mancino è al solito velenoso, ma non rimescola le carte in tavola, come gli chiede Gattuso).

Kessié 5 - La straripanza dell'ivoriano esplode in una sola circostanza: micidiale destro dal limite che si stampa direttamente sul montante alto. Nel mezzo, diverse sbavature, errori banali e complessiva superficialità che lo slega dal canovaccio della gara.

Biglia 5 - Arrancante e inconsuetamente impreciso, in una zona di campo in cui il margine d'errore è minimo, se non inesistente. S'intestardisce, cercando la soluzione personale, anziché servire i compagni. Un colpo alla schiena lo costringe al forfait. (Dal 73' Locatelli 5,5 - Rimedia un giallo per un'irregolarità su Djuricic).

Bonaventura 5 - In diversi frangenti s'apparecchia l'occasione di colpire, ma è troppo morbido quando apre il piattone. Ancora un passo indietro dell'ex Atalanta, che delude e non bissa lo splendido squillo di Torino.

André Silva 5 - Lui e Cutrone si cercano poco, e male. Liscia su una ghiotta ribattuta ad inizio gara. S'impantana sistematicamente quando può colpire. Il nervosismo post-sostituzione l'istantanea dell'ennesima serata no. (Dal 62' Kalinic 5,5 - Pochi palloni giocabili dopo l'ingresso).

Cutrone 5,5 - Partenza ad handicap e molteplici tentativi d'intesa con André Silva a salve. Emerge nella ripresa, in virtù della garra che l'accompagna anche nei momenti più complicati. Puggioni si supera su una sua bella zuccata.