Le pagelle del Milan - Bonaventura letale, difesa da rivedere

Milan-Atalanta 2-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Donnarumma 6 - Nel primo tempo mostra qualità da regista gestendo bene alcuni palloni difficili. Nella ripresa sbaglia un paio di uscite, poi non serve a nulla il suo miracolo su Zapata.

Calabria 5,5 - Buon primo tempo, non soffre Gomez e si spinge spesso in avanti. Cala nella ripresa, si perde Gomez e Gattuso lo cambia. (Dal 67' Abate 6 - Buon ingresso, spinge tanto e aiuta la squadra a salire in un momento di difficoltà. Poi si abbassa troppo).

Musacchio 6 - Perfetto nel primo tempo, ha difficoltà a contenere la strapotenza fisica di Zapata nella ripresa.

Romagnoli 5,5 - Il capitano guida la difesa con la solita sicurezza ma ha la colpa di tenere in gioco Rigoni sul 2-2.

Rodriguez 6,5 - Il salvataggio sulla linea sul tiro di De Roon gli vale mezzo voto in più, ma il Milan perde due punti pochi minuti dopo.

Kessié 5,5 - A volte è irritante e si intestardisce nella progressione, ma è sempre presente in ogni zona del campo. Ha sulla coscienza il gol sbagliato nel finale di primo tempo.

Biglia 6,5 - Ha più tentacoli di un polipo, in fase di interdizione è fondamentale. Il vero Biglia è questo.

Bonaventura 7 - Un palo, un gol annullato e uno segnato. Sempre presente, i suoi inserimenti sono letali per la difesa atalantina. (Dal 75' Bakayoko s.v. ).

Suso 7 - Due assist, pericolo costante per la difesa ospite. Piano piano sta trovando la migliore condizione.

Higuain 6,5 - Pronti via, sblocca subito il match con una meravigliosa volée. Gioca tanto per la squadra, colpisce il palo nel finale. Leader.

Calhanoglu 5,5 - Si preoccupa molto della fase difensiva, non è lucido sottoporta e sbaglia qualche tocco di troppo. (Dall'85' Castillejo s.v.).