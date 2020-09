Le pagelle del Milan - Ibra e Calhanoglu super. Donnarumma capitano reattivo

SHAMROCK ROVERS-MILAN 0-2 - 23' Ibrahimović, 66' Çalhanoğlu

Donnarumma 6.5 - Capitano coraggioso. Reattivo, pronto. È già rodato, para bene sullo 0-0, si ripete sullo 0-1 e anche a partita chiusa è presente sulle conclusioni irlandesi.

Calabria 6 - Visto l'avversario e le circostanze potrebbe osare di più. Partita comunque buona, senza errori e accompagna l'azione offensiva.

Kjaer 6.5- Comanda la difesa in una serata sostanzialmente tranquilla. Un paio di interessanti recuperi, poi un secondo tempo di relax.

Gabbia 6 - Una discreta prova macchiata da un'incertezza che quasi manda in rete lo Shamrock nel primo tempo.

Théo Hernández 6.5 - Fra i migliori del primo tempo, una spina nel fianco per gli avversari. Dà il via all'azione del vantaggio, prova anche a segnare. Un pestone nella ripresa fa temere il peggio. Prosegue, gestendo le energie.

Kessié 6 - Qualche pallone di troppo perso nel primo tempo. Lo strapotere fisico lo aiuta, nella ripresa cresce.

Bennacer 6.5 - Fa girare come sempre la squadra. Palla a lui è come metterla in cassaforte. Buoni suggerimenti nella ripresa. (Dall'84' Tonali sv).

Castillejo 6 - Si dà da fare, mette in difficoltà gli irlandesi con la sua agilità e velocità ma spreca anche una buona palla gol. Accompagna l'azione che porta allo 0-2.

Çalhanoğlu 7 - Duetta con Ibra che è un piacere, serve un assist al bacio, finalizza da fuori area. Quasi va in gol in rovesciata. È già pronto. (Dall'83' Brahim Díaz sv

Saelemaekers 6 - Gioca in un ruolo non suo, a sinistra, davanti. Perde qualche pallone di troppo, si riprende nella ripresa quando i vaori assoluti tra le due squadre crescono. Serve Calhanoglu senza nemmeno guardarlo, segno di come conosca i tempi di inserimento dei compagni di squadra. (dal 74' Krunić sv)

Ibrahimović 7 - Totem della squadra. Tutto orbita attorno a lui. Gli irlandesi si buttano su di lui come api sul miele, regalando spazi. Lui ringrazia e serve con più facilità i compagni di squadra. Segna e quasi fa segnare i compagni di squadra.