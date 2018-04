Le pagelle del Milan - Sempre decisivo Donnarumma, asfittico Kalinic

Risultato finale: Torino-Milan 1-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Donnarumma 6,5 - Non perfetta l'uscita in occasione della rete di De Silvestri, poi compie la parata decisiva nel finale su Ljajic.

Abate 5,5 - Viene spesso messo in apprensione dagli affondi sulla mancina di Ansaldi, si fa però anticipare su calcio d'angolo da De Silvestri che firma il pareggio. Nel finale è sfortunato quando colpisce il palo all'ultimo minuto di recupero.

Zapata 6,5 - Sicuramente il migliore della retroguardia rossonera, specie nel primo tempo si fa valere su tutti i palloni aerei anticipando ed annullando Belotti.

Bonucci 6 - Nessuna disattenzione per il capitano del Milan, riesce sempre a chiudere gli spazi per Belotti ed il Torino non sfonda mai centralmente.

Rodriguez 6 - Meglio nella prima frazione che nella ripresa, più propositivo nella fase centrale della sfida poi limita il suo lavoro in fase difensiva.

Kessiè 5 - Un inizio da incubo per il centrocampista ivoriano del Milan, perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo e provoca il calcio di rigore poi sbagliato da Belotti. Poco nel vivo della manovra.

Biglia 7 - Il Milan tiene bene il campo fino alla sua sostituzione, tiene botta su Ljajic servendo anche nel primo tempo l'assist per la rete di Bonaventura. (Dal 67' Locatelli 6 - Non riesce a ripetere le gesta del compagno sostituito, si prende un giallo per un fallo evitabile su Ansaldi).

Bonaventura 6,5 - Si rende protagonista di una grandissima rete dal limite dell'area che vale il vantaggio per il Milan, prestazione convincente e di dinamismo per l'ex Atalanta.

Suso 5,5 - Poco in vena l'esterno spagnolo, ne risente la manovra del Milan che così diventa lenta e prevedibile. I rossoneri dipendono molto dalle giocate del tutto mancino ex Genoa. (Dal 78' Andre Silva sv).

Kalinic 5 - Asfittico l'attaccante croato, mai realmente pericoloso per la porta di Sirigu e non sfrutta la seconda grande occasione concessagli da Gattuso. (Dal 74' Cutrone 6 - Fa più di Kalinic nei pochi minuti in campo, sfiora la rete nel finale di gara).

Borini 6 - Solito lavoro di sacrificio a tutta fascia per l'ex Sunderland, viene servito apparentemente poco dai compagni per riuscire a colpire.